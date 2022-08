P3D: Jalhay tout en contrôle jusqu’à la 72e,  Lambermont se réveille trop tard (+ photos)

Lambermont réagit avec un coup-franc de Larbuisson sur l’équerre et un autre bien repoussé par Stembert mais ce sont les Jalhaytois qui doublent la marque juste avant la pause sur un superbe enchaînement contrôle poitrine – reprise de volée signé Marques-Robalo.

Dès la reprise, Mertens y va aussi d’une splendide inspiration pour faire 3-0. Les Jalhaytois sont sur le velours mais vont jouer à se faire peur.

" Nous avions ce match en main jusqu’au 3-1 à la 72e, expliquait Rocco Sutera, le mentor des Bleu et Blanc.Mon gardien est bousculé dans son petit rectangle sur ce but qui relance les Lambermontois. Par la suite, nous avons un peu trop paniqué alors que je dispose désormais d’assez de gars d’expérience. On s’est fait peur inutilement, il ne faudra pas reproduire cela trop souvent. On va travailler pour être capable de garder le pied sur le ballon en fin de match."

Du côté de Lambermont, le coach Quentin Demollin analysait la rencontre avec pas mal de lucidité.

"Nous n’étions pas dedans jusqu’à la première pause-boissons, on les a même lancés avec un penalty, cela devient une mauvaise habitude. Nous avons aussi manqué de chance avec ce coup-franc qui touche le cadre, cela nous aurait fait du bien d’égaliser dans un moment faible. On s’est repris par la suite mais leurs buts tombés juste avant et après la pause, nous ont fait mal. La réaction est arrivée trop tard, on rentre chez nous sans rien. J’ai revu le Lambermonts de la saison dernière, on a joué à 60% alors qu’il faut se donner à fond pendant 90 minutes dans cette série."

Le dimanche 4 septembre prochain, Jalhay inaugurera ses instalations remises à neuf, lors de la venue de Honsfeld. Toutes les équipes de jeunes seront présentes, des animations, dont des châteaux gonflables, sont prévues.

Jalhay 3 - Lambermont 2

Arbitre: M Rekko.

Cartes jaunes:Naoussi, Marino, Larbuisson, L. Lejeune.

Buts:Mertens sur pen. (1-0, 16e), Marques-Robalo (2-0, 45e), Mertens (3-0, 49e), Volpe (3-1, 72e), Ermis (3-2, 88e)

JALHAY: Stembert, Fickers, Dessaucy, T. Sutera, Ly, Mertens (74e Tefnin), Schrayen (70e Theysfens), Archambeau (65e Franssen), Beaujean (73e Hupperts), Marques-Robalo, Sabel.

LAMBERMONT: Cremers, Gristina, Ermis, Naoussi, Sondron, Rosciglione, Marino (65e De Bruyne), Letiexhe, Larbuisson (65e L. Lejeune), Barbette (58e Volpe), Calisgan (69e Boudabza).