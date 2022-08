P2C: le RCS Verviers commence en force, Waimes Faymonville confirme

Buts: Picquereau (1-0, 5e), Schmitz sur pen (1-1, 26e), D. Van Acker (2-1, 34e), Gaillard (3-1, 81e)

"J e n’ai rien à reprocher à mes joueurs", explique le mentor Grégory Rondeux."Sur un terrain très difficile, le football devient compliqué et tu arrives dans un match que tu n’as pas encore eu cette saison." "Après une bonne 1remi-temps, on a été enfoncé en seconde", reconnaît le T1 d’Emmels Benoît Lousberg."Ils ont poussé et on est allé chercher le troisième but en contre. J’ai vu des progrès mais il reste des lacunes."

Heusy 2 – Rocherath 1

Buts:A. Offerman (1-0, 39e), Lambertz (1-1, 49e), Benaets (2-1, 65e)

Carte rouge à Heusy: Chauveheid (87e, directe)

"Nous sommes dans la continuité de la semaine passée", se félicite le coach heusytois Jessy Dionisio."Il y a eu du jeu et un gros engagement. Je suis très satisfait." "J’ai un peu l’impression que certains ont pensé que ça allait aller tout seul. Mais en football, ça ne marche pas comme ça. C’est vraiment dommage", lâche son homologue Stefan Bongard.

RCS Verviers 4 – Weywertz 0

Buts: Camara (1-0, 41e), Arakaza (2-0, 75e), Dongo (3-0, 82e), Deraoui (4-0, 86e)

"C’est un très bon 1ermatch contre une solide équipe. Le tournant du match se situe à l’heure de jeu. Nous avons la balle du 2-0 puis Weywertz celle de l’égalisation. S’ils marquent, le match change", note le T1 verviétois Gabriel de Luca."Le score ne reflète pas la physionomie du match. À la pause, il aurait tout aussi bien pu être inversé. Ensuite, nous avons eu nos moments forts mais nous n’avons su marquer", regrette son vis-à-vis Benjamin De Vuyst.

Waimes Fay. 3 – Franchimont 2

Buts:Alcabir (1-0, 8e), Simonis (1-1, 17e), Rensonnet (1-2, 43e), Doucene (2-2, 74e), Magain (3-2, 83e)

"C’était moins académique que la semaine passée mais ce sont trois bons points. Le groupe est quand même parvenu à inverser le score. Chapeau à lui"glisse l’entraîneur du Turkania Jean-Claude Sonnet."En début de seconde période, nous étions mieux qu’eux et c’est là que nous devions faire la différence. L’égalisation et la sortie sur blessure de Demoulin nous ont fait mal", estime le technicien des 600 Olivier Laffineur.

Welkenraedt 2 – Amblève 3

Buts: Meessen (0-1, 27e; 0-2, 42e), Zeimmes (0-3, 66e), Dohm (1-3, 72e), Carlier (2-3, 83e)

"C’est une nouvelle fois Noël en Août. Dans le contenu, ce n’était pas bon en première. Mais en seconde, on n’a rien lâché et on les a mis à mal", analyse le coach Welkenraedtois Greg Degotte."Avant la pause, j’ai vu une équipe vindicative, qui voulait effacer la défaite d’il y a huit jours. Ensuite, c’est l’incompréhension. On s’est dans la difficulté nous-même", déplore le T1 amelois Robin Demarteau.

La Calamine B 2 – Recht 2

Buts: Belle (1-0, 20e), S. Krings sur pen (1-1, 29e), Belle (2-1, 40e), Michel (2-2, 78e)

Carte rouge à Recht:Bastin (60e, 2j)

Bien que réduit à dix, Recht est parvenu à arracher un bon point.

Trois-Frontières 2 – Hautes Fagnes 0

Buts:Masset (1-0, 39e), Sangiovanni (2-0, 75e)

Première victoire pour Trois-Frontières qui lance ainsi sa saison.

En bref

René Jansky aux commandes

Tommy Chiragarhula en vacances, c’est l’entraîneur des gardiens René Jansky qui a coaché la RAHF.

Simonis signe son retour à Franchimont avec un but

Alors qu’il avait quitté le groupe sénior depuis plusieurs saisons, Hermes Simonis est de retour. Il a planté le 1erbut des 600.