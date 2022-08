P2B: Herve et Rechain se font corriger avant le derby

Buts:Scherpereel (1-0, 2e), Santangelo sur pen (1-1, 44e), Vanderbeek (2-1, 84e).

"Nous faisons une première mi-temps en dilettante et nous sommes tombés sur une belle équipe de Trooz. Ils nous ont vraiment mis en difficulté et le partage à la pause est logique, même si un avantage à Trooz n’aurait pas volé. On a remis les choses au point à la pause et mes gars ont bien réagi en seconde armure", analyse le mentor warsagien Vivien Forthome.

JS Liègeoise 2 – Aubel B 1

Buts:Diaferia (0-1, 5e), Kushtrin (1-1, 55e; 2-1, 72e).

"Mes garçons réalisent une vraiment belle première période. La blessure d’Adel Charef me fait changer mes plans et la JS en profite pour revenir et nous dépasser. Je pense que le nul aurait été plus logique", souligne le joueur entraîneur aubelois David Malta.

Saive 6 – Rechain 0

Buts:Godard (1-0, 14e), Raposo (2-0, 27e), Mostert (3-0, 44e), Raposo (4-0, 44e), Gioia (5-0, 46e), Raposo (6-0, 60e).

"Je n’ai pas reconnu mon équipe par rapport à la semaine dernière. C’est un Offday total. Saive sort huit fois et marque six fois. Il va falloir se reprendre pour recevoir Herve la semaine prochaine", soupire le T1 rechaintois Marc Ansion.

Tilff 6 – Herve 1

Buts:El Farsi (1-0, 11e), Amory (1-1, 14e), Asensio (2-1, 52e), El Farsi (3-1, 65e), Brugnetti (4-1, 65e), Ziani (5-1, 75e), Camara sur pen (6-1, 81e).

"Nous étions bien en place en première période. Ils ouvrent le score, mais on égalise assez vite. Nous réalisons vingt bonnes minutes en fin de première période et je pensais que cela allait aller en seconde mi-temps. Au lieu de cela on réalise un second acte catastrophique. Je crains que nous payions un peu notre bonne fin de saison dernière. Il va falloir se reprendre et je vais devoir faire des choix", râle le technicien des Fromagers Ben Joly.

Tilleur 5 – Olne 1

Buts:Iannello (1-0, 6e), Zennaro csc (1-1, 18e), Falcione (2-1, 19e; sur pen 3-1, 25e), Andich (4-1, 45e), Vizzini (5-1, 61e).

"Il n’y a vraiment pas photo entre Tilleur et nous. Cela joue vraiment très bien. Dans ce genre de match, il faut être à 200% pour espérer quelque chose, mais on n’y était pas", commente le chef de meute olnois Boris Lambert.