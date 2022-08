"On manque de condition physique" : Elsaute se fait peur mais s’impose face à Faimes

Peu avant la mi-temps, Kevin Fassin reprend de volée le ballon qui traîne dans le rectangle faimois pour permettre à Elsaute de mener à la pause (2-1). Un avantage insuffisant pour Boris Dome."On est mal payé à la mi-temps. On a neuf grosses occasions de but. On n’en marque seulement deux. Faimes a une phase arrêtée et la marque".

La deuxième période reprend avec une domination stérile des locaux jusqu’à ce que les hesbignons soient réduits à dix à cause d’un violent tacle de Maxime Renson (62e). "Après cette carte rouge, on a été brouillon",analyse le T1 elsautois qui a toutefois fait un changement payant avec la montée de Sacha Colson. À la 86e, celui-ci se retrouve seul dans le petit rectangle adverse pour reprendre une frappe de Dohogne repoussée par la barre transversale (3-1). Néanmoins, Elsaute se fera peur jusqu’au bout."À 3-1, on se dit qu’on est tranquille et puis on leur donne un penalty (NDLR: converti par Benjamin Renson, 3-2) . Ce n’est pas normal d’avoir autant d’absences en fin de match", lâche Boris Dome.

Des soucis physiques

Au terme du match, le coach elsautois évoquait un manque de rythme chez certains de ses joueurs. "On manque de condition physique. J’ai trouvé beaucoup de joueurs fatigués. On va revoir le travail physique. On n’est pas encore au top, mais il y a de la progression", positive-t-il malgré une conséquente liste de blessés . "On a montré 60 minutes de belle facture sans sept de nos titulaires blessés, sans compter Cyrian Piette (NDLR: sorti à la 30e, touché à la cuisse gauche). Sur le plan comptable, c’est la victoire et ça fait quatre sur six", conclut le coach Boris Dome.

Elsaute 3 – Faimes 2

Arbitre: M. Belyamin.

Cartes jaunes: Grommen, Duvivier, Campo, Randy, Ameur, Petitpre.

Carte rouge:M. Renson (directe).

Buts:Diomande (0-1, 21e), Dirix (1-1, 24e), Fassin (2-1, 44e), Colson (3-1, 85e), B. Renson (3-2, 87e).

ELSAUTE:François, D’Affnay, Di Nicola, Ameur (72e, Colson), Fassin, Dirix, B. Deville, Campo, Piette (29e, Dohogne), G. Deville (79e, Marechal), Roggemans (79e, Diane).

FAIMES:Houart, M. Renson, Mailleux (89e, Mostade), Petitpre, Duvivier (63e, Vinchent), Grommen (66e, Hauteclaire), Genette, Venner, B. Renson, Marino, Diomande.