Malmedy - Hannut (1-0): « La réaction attendue » chez les Dragons, « Un jour sans » pour les Hannutois (photos)

Dans l’autre sens, Hannut ne parvenait pas à alimenter ses offensifs et Hagemann passait une soirée des plus tranquilles. Après la pause, les esprits s’échauffaient dans le quatrième quart d’heure, à la suite de plusieurs décisions étranges du trio arbitral. Les débats étaient plus équilibrés qu’en première période mais les occasions dangereuses se faisaient rares.

Carte rouge à Hannut

Hannut terminait à dix après le second carton jaune de Pere. Les Malmédiens géraient leur avantage et leur supériorité pour laisser exploser leur joie au coup de sifflet final.

"Je suis très content de la victoire mais aussi de la réaction de mes joueurs après la défaite à Eupen", confiait Selatine Deniz."J’aurais préféré qu’on mette ce deuxième but pour être à l’abri mais quand on finit ainsi, avec un peu de tension, la victoire n’en est que plus belle. Mes joueurs ont tenu bon tout le match, félicitations à eux. Ils ont été disciplinés et ont respecté le plan de jeu."

Et d’ajouter:"Nous avons été de l’avant quand il le fallait, mais nous avons aussi su garder le ballon, sur un terrain que beaucoup de personnes ont critiqué par le passé mais qui est aujourd’hui magnifique. Nous avons su nous faire respecter, face à une équipe qui, je pense, ne restera pas longtemps à sa position actuelle au classement."

Manuel Christiaens déçu

« C’est un jour sans total » résume l’entraîneur hannutois Manu Christiaens.

« On mérite d’être battu. En première période, on a rendu une feuille blanche. On a tout fait à l’envers et on a eu beaucoup de déchets dans le jeu. C’est un match où nous avons été complètement en dedans. Je ne comprends pas comment on peut être aussi nerveux et perdre les pédales comme aujourd’hui quand on voit les joueurs d’expérience qui composent le noyau. C’est inadmissible. On a tellement été dans la nervosité qu’on en a oublié notre football, tout au long du match. Nous découvrons la P1, ce sont des blocs, ça arrache, c’est tout à fait différent de la saison dernière. Mes joueurs doivent apprendre à prendre des coups et à ne peut-être plus gagner chaque semaine, sans tomber dans la frustration. Il faut aussi être capable de prendre ses responsabilités et ne pas rejeter la faute sur ses équipiers. »

Le match: Malmundaria 1 – Hannut 0

Arbitre: M. El Aayachi Agarbi

Cartes jaunes: Crosset, Samray, Custinne, Cassoth, Le Bohec; Adrovic, Pere, Formica

Carte rouge: Pere (2j, 82e)

But: Nijhof (1-0, 1re)

MALMUNDARIA: Hagemann, Samray (89e Geelen), Cassoth, R. Jacob, Mathonet (75e Simon), Le Bohec, Bucak, Krings (73e Q. Jacob), Custinne, Nijhof (83e Kivrak), Crosset

HANNUT: Racz, Adrovic (65e Proix), Cwynar, Javaux, Ouchan (73e Spadaro), Drèze (45e Geuns), Pere, S. Henrot, Pasteels, Formica (60e N. Henrot), Cossalter