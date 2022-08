La Calamine: toutes les photos de la présentation de la D3 et de la P2

Ce samedi 20 août 2022, le club de La Calamine présentait ses équipes A et B à la presse et aux supporters. L’Avenir Verviers y était et vous propose de (re)découvrir tous les visages calaminois pour la saison de football 2022-2023, en images.