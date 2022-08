Début d’après-midi, le jeune Maxence Faniel (Herve) s’est incliné en deux sets (6-3, 6-1) face à l’Allemand Alexander Wolfschmidt.

Quelques instants plus tard, c’était au tour d’Eliott Costa (Lambermont) de quitter le tournoi dès le premier tour des qualifications. Il a été sorti par l’Allemand Alen Hodzic, également en deux setset sur un sévère 6-1, 6-0.

Ce lundi, place au deuxième tour des qualifications.

Pour rappel, on compte de nombreux Belges et, surtout, des joueurs de la province de Liège cette semaine à Lambermont. Les Gauthier Onclin, Arnaud Bovy, Tibo Colson, Loïc Cloes, Maxime Pauwels, Alexander Hoogmartens, Romain Faucon et consorts croiseront peut-être la route du Heusytois Simon Beaupain ou de Gilles-Arnaud Bailly (TC Visé).