Benjamin Maréchal (Battice) après la victoire à l’Espoir Minerois : « J’ai aimé la réaction des gars » (photos)

Les Minerois réagissent via une très belle action entre Khalid-Tamma-Kever, qui offre une occasion quatre étoiles à Alessandro Lucchese mais place à côté. Le début de la seconde période est clairement à l’avantage des locaux. Ceux-ci héritent d’un penalty cadeau sur un épaule contre épaule de Mosca sur l’avant minerois Pierre Kever. Ce dernier le frappe, mais le portier batticien, Delcour, l’arrête brillamment (67e). Ce coup de réparation manqué ne désarme pas les Minerois qui continuent leur pressing. Après une belle tête de Remy Frère, qui frappe la barre (69e), c’est un nouveau penalty sifflé par l’arbitre pour une faute sur Sergio Frederico (71e). Jonathan Thomsin le transforme via le poteau (1-1). À ce moment-là de la partie, on pensait que les Minerois allaient prendre le dessus tant leur domination était forte. Pourtant, ce sont bien les Batticiens qui émergent à huit minutes de la fin, grâce à un excellent travail sur le flanc gauche de Lucas Janssen qui trouve en profondeur Salim Farssi. Le numéro dix des Bleu et Blanc ne se fait pas prier pour tromper Arend et offrir le derby aux Batticiens."On n’a pas respecté les consignes. On leur a donné les buts. Le premier, on doit se dégager trois fois avant, mais on joue court dans notre rectangle. Le second démarre à soixante mètres de nos buts avec une touche pour nous", peste le coach minerois Gino Piol.

En face, c’est la joie qui domine chez le mentor batticien Benjamin Maréchal."Je suis évidemment satisfait de cette victoire. Nous avons subi en début de seconde période. On arrive à réagir, même après les deux penaltys et la latte. J’ai aimé la réaction de mes gars. On décroche notre première victoire face à une belle équipe de Minerois qui aurait peut-être mérité un partage au vu de leur prestation."

Espoir Minerois 1 – Battice 2

Arbitre:M. Meunier.

Cartes jaunes:Tamma, Khalid, Mosca, Farssi, Custers.

Buts: Hougrand (0-1, 38e), J. Thomsin sur pen (1-1, 71e), Farssi (1-2, 82e).

ESPOIR MINEROIS:Arend, Corin, Lucassen, Lekeu, Gaillard (46e Frere), B. Thomsin (60e J. Thomsin), Piccoli, Schurgers (27e Lucchese), Khalid (60e Frederico), Tamma, Kever.

BATTICE: Delcour, Custers, Winandts, Esposito, Mosca (72e Parmentier), Hougrand (77e Sutera), Ramirez, G. Fossion, Botero (81e A. Fossion), Farssi, Janssen.