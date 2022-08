Quant aux problèmes offensifs constatés par leur coach en ce début de saison, ils étaient plus criants que jamais."Je sais qu’il ne faut pas tirer sur le pianiste mais c’est une vraie réalité pour nous", pointait Tony Niro après la rencontre."On a un manque criant de combativité et de détermination devant. On est deuxièmes dans les duels et on ne parvient pas à garder les ballons. La conséquence, c’est qu’on subit des vagues adverses. Et même si on défend bien, ça finit par craquer à un moment donné."

«Cuypers, le point positif du jour»

En l’occurrence ce dimanche, c’était le défenseur central local Bosson qui interceptait au milieu de terrain une transmission aubeloise et se lançait dans la foulée dans une percée fulgurante qu’il ponctuait d’un missile dans la lucarne de Beckers. Une action magnifique qui laissait le bloc aubelois apathique et sans solution. À la mi-temps, Niro changeait son système de jeu et lançait Cuypers dans la bataille."Il est très bien rentré et nous a permis de mieux conserver le ballon. C’est le point positif du jour."

Plus offensif, Aubel s’installait dans le camp adverse mais il ne se créait tout simplement aucune possibilité digne de ce nom hormis une tête de Spits sur la latte à l’heure de jeu sur un corner.

Du côté de Beaufays, chaque contre-attaque faisait mal et sans deux belles parades de Beckers, Genaux aurait franchement pu alourdir le score. "En ce moment, je ne sens pas un groupe", concluait Tony Niro."Tout le monde ne tire pas dans le même sens. Si rien ne change, les prochaines semaines s’annoncent très compliquées."

Avec des joutes face à Geer, Elsaute et Ster-Francorchamps au programme, Aubel serait en tout cas bien avisé de retrouver rapidement la formule qui a fait son succès l’an dernier.

Beaufays 1 – Aubel 0

Arbitre: M. Deckers.

Cartes jaunes:Colette, Genaux; Ernst, Diallo.

But:Bosson (1-0, 37e).

BEAUFAYS: Macors, Colette (75e Gobraiville), Zerham, Bosson, Daenen, Foguenne, Manirakiza, Haleng, F. Turco (82e Derkaoui), T. Turco (77e Genaux), Fourny (87e Thans).

AUBEL: Beckers, Y. Charef, Niro, Willem (46e Cuypers), Spits, Colling, Ernst, Remacle, Kerff (12e Diallo), Pauporte, Temsamani (55e Manteca).