Le podium pour Servais-Raskin aux 6 Heures Moto

"C’est ma seule course de l’année", souriait le pilote francorchamptois,"j’ai amélioré mon record personnel sur cette piste revue pour les motards et qui apporte un vrai plus."

Son de cloche quasi identique de côte d’Arille Servais qui faisait équipe avec Alain Raskin en catégorie 600 et sur qui les années ne semblent pas avoir de prise.

"Tout comme Alain, j’ai 56 ans. J’ai disputé mes premières 24 Heures de Liège en 1988 en terminant huitième avec Pascal Lagamme et Benoît Lacrosse, cela ne nous rajeunit pas",souriait le Verviétois à l’arrivée.

"Roulant à deux, nous avons fait le choix de la 600, car physiquement je ne me sens plus apte à bien exploiter tout le potentiel d’une 1000cc. Certes en ligne droite nous sommes moins rapides, mais dans le plus lent nous pouvons compenser."

La preuve, en misant sur une belle régularité, ils sont montés sur la deuxième marche du podium dans leur catégorie. Quant à la victoire finale, elle est revenue à une BMW, comme aux 24 Heures, avec nos compatriotes Niels Hattas, Ben Stuyck et Yves Bollaerts devant la Kawasaki des Anglais Railton et Edwards et la Yamaha de Sanchis Martinez et Kaut, vainqueurs en catégorie 600.