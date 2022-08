Johnny Delhez vainqueur au Maquisard

"Si l’Ecurie du Maquisard peut se féliciter chaque année d’un très beau plateau, nous avons voulu marquer le coup en ajoutant un thème qui parle forcément aux passionnés en se remémorant cette époque magique des années 80", confiait le président de l’Ecurie.

Mais l’événement était aussi constitué par la Montée en Or dont le dernier vainqueur n’était autre que Grégoire Destexhe qui remettait son titre en jeu avec sa Lotus Elan. Réunissant une vingtaine de concurrents et se disputant par l’élimination, le Spadois affichait d’emblée ses intentions en se montrant le plus rapide. C’était sans compter avec le revanchard Johnny Delhez qui profitait de la dernière montée réservée aux trois derniers candidats à la victoire pour imposer sa Ford Escort MK2 devant Grégoire Destexhe et Raphael Deposson sur une autre Ford Escort. Bruno Blaise (Opel Corsa GSi) et Anthony Lejeune (Opel Astra) échouaient au pied du podium en se classant respectivement quatrième et cinquième, alors qu’Aurélie Dehaye (VW Golf) terminait à une jolie septième place.