Dimanche dernier, Elsaute n’a pas su profiter de sa supériorité numérique pour prendre les trois points du côté de Ster-Francorchamps."Nous avons effectué vingt très bonnes premières minutes. Dès l’exclusion sterlaine, on a un peu forcé et ils ont bien défendu à dix. Au final, nous n’avons pas trouvé la solution", analyse Boris Dome, l’entraîneur de l’Étoile Elsautoise qui devra remédier à l’absence de deux de ses titulaires blessés au cours de la semaine."Hugo Lefort a un début de pubalgie et Valentin Bomboir souffre quant à lui des ligaments internes du genou droit. Moussa Diané et Sacha Colson intègrent l’équipe", dévoile le coach elsautois qui compte déjà sept absents dont six pour blessure."J’ai beaucoup de blessés. C’est compliqué d’être performant. J’attends leur retour pour amener de la concurrence dans le onze et augmenter la qualité de mon noyau", déclare Boris Dome qui ne dispose pas encore d’une équipe prête à 100%."On devrait tourner à plein régime mi-septembre. En attendant, nous devons travailler physiquement et améliorer les automatismes", ajoute-t-il.