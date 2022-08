Tenns de table | Adrien Rassenfosse après Munich: «Beaucoup de positif»

"Le match me laisse déçu" raconte le jeune joueur de 19 ans. "J’avais analysé le jeu de mon adversaire sur vidéo et cela m’a permis d’avoir une bonne entame tactique qui me donne le premier set. Je mène encore tout le deuxième mais mon adversaire s’adapte et l’emporte sur le fil. Un vrai tournant. De mon côté, peut-être une erreur de jeunesse, j’ai été trop long à modifier mon plan de jeu. Je me retrouve mené trois sets à un. Puis ça repart. C’est serré. Dans le sixième set, je sauve des balles de match et l’emporte 12 à 10. Finalement j’échoue à la belle." À chaud, Adrien se montre donc déçu. Mais cela traduit son ambition: "Je ne me fixe aucune barrière, aucune limite. Je dois travailler pour gagner ce genre de match. Je peux y arriver car il y a beaucoup de positif à retirer de cette semaine." N’oublions pas qu’il s’agit de sa première participation en senior et il en ressort avec une victoire sur le Français Gauzy (WR27) au tour précédent. Il n’y a plus de Belge en compétition puisque Nuytinck est sèchement battu par Alexis Lebrun, déjà tombeur d’Allegro au tour précédent. Enfin tirons le bilan de Florent Lambiet dont la compétition s’est arrêtée mercredi en quart de finale du double, associé à Allegro. La paire a atteint le quart de finale ce qui constitue son meilleur résultat et échoue face aux Suédois qui iront chercher le titre après avoir déjà décroché le titre mondial en 2021. "Je suis satisfait" estime le spécialiste du double. "J’ai fait le job en simple comme en double. J’ai assuré sur les matchs qu’il fallait gagner. Mais j’ai un goût de trop peu, l’exploit a manqué pour passer un tour supplémentaire." Ce sera peut-être pour la prochaine grosse échéance, le championnat du monde par équipes, fin septembre, en Chine.