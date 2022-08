Buts: Masset (1-0, 39e), Sangiovanni (2-0, 75e)

Battus à Rocherath en ouverture, les Frontaliers de Fabrice Burdziak se sont bien repris en venant à bout des Hautes-Fagnes."Notre adversaire aurait pu mener au score en première mi-temps"reconnaît le technicien."Mais une fois qu’on a ouvert la marque, on a eu la main sur le match et on a vraiment bien géré en mettant le deuxième but au bon moment."Dans le camp fagnard, le joueur Grégory Hendrick confirme:"On rate deux ou trois très grosses occasions à 0-0 et on encaisse sur leur première vraie possibilité. Aujourd’hui, c’est le plus réaliste qui l’a emporté."

La Calamine B 2 – Recht 2

Buts: Belle (1-0, 20e), S. Krings sur pen. (1-1, 29e), Belle (2-1, 40e), Michel (2-2, 78e)

Carte rouge à Recht : Bastin (60e, 2 j.)

Mené par deux fois et réduit à dix à l’heure de jeu, Recht est parvenu à arracher un point malgré tout."Je ne sais pas si je dois être content ou pas"commente le coach Jérôme Stark."Au vu du scénario, certainement, mais je ne peux m’empêcher de penser qu’on a dominé une large partie du match."Son homologue Michel Damoiseau déplore quant à lui la mauvaise gestion de son groupe:"On se met en difficulté nous-mêmes par un manque d’organisation alors qu’on est devant et notre adversaire à dix. J’ai clairement un goût de trop peu."