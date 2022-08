Minerois - Battice (P2B): « Une défaite ne serait pas catastrophique » estime Gino Piol

Deux points perdus dans les arrêts de jeu à l’Étoile Dalhem pour les Minerois, pendant que Battice tombait (0-2) dans le piège tendu par les Sylvatiens de Christian Baratte. Le premier derby du Plateau de la saison risque d’être très disputé."C’est une rencontre très intéressante à jouer, indique le coach minerois Gino Piol.Nous devons d’abord tirer les enseignements de ce qui n’a pas été la semaine dernière. Pour ce qui est de l’importance de ce derby à ce stade de la compétition, je ne pense pas encore au bilan comptable et à la possibilité d’être distancé au classement. J’insiste surtout sur le fait de jouer avec nos qualités, et d’essayer de l’emporter. Je sais aussi que c’est important de prendre des points en début de saison, mais si on démarre sur un bilan d’un point sur six, ce ne sera pas dramatique", explique Gino Piol.