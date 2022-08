Ster-Francorchamps est-il parti pour vivre une saison 2022-2023 plus sereine? S’il est encore trop tôt pour l’affirmer, l’état d’esprit semble en tout cas au beau fixe sur les hauteurs de Francorchamps. Et la réussite du match inaugural contre Elsaute (0-0, à dix pendant plus d’une heure) n’y est pas étrangère."Malgré les circonstances, face à une des équipes favorites, nous aurions pu, avec un peu de réussite, l’emporter. Tous mes joueurs se battaient les uns pour les autres, ce qui n’aurait pas forcément été le cas l’année dernière", se souvient Vincent Heins, l’entraîneur des gars du circuit.