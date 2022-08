Face à une équipe de Seraing qui ne comptait jusque-là pas le moindre point et qui n’avait jamais mené au score cette saison, les Pandas sont tombés dans le piège après 2 minutes seulement. Charles-Cook heurtait le ballon de la main bien malgré lui et l’action n’échappait pas au VAR. Penalty converti par Marius et début du cauchemar. Car si l’on excepte la tentative de Prevljak (27e), Eupen n’a absolument rien montré lors du premier acte. Ah, si: ses faiblesses. La défense, trop lente, l’entrejeu, trop facilement éliminé et son attaque: muette.

À la 36e, la supériorité sérésienne se matérialisait via un superbe mouvement ponctué par Bernier qui servait trop facilement Marius. Devant le petit rectangle, celui-ci pivotait et se jouait de Davidson… et de Moser. 0-2 et même 0-3 après le cadeau signé Yentl Van Genechten qui se loupait étrangement et offrait le cuir à Bernier dans la surface. Le Métallo n’avait aucune peine à planter le troisième but de la soirée (39e).

Un réveil trop tardif

Pas du genre à tergiverser, l’entraîneur eupenois Bernd Storck procédait à quatre changements à la mi-temps.

Eupen, avec un N’Dri côté droit dont la montée au jeu faisait du bien, montrait un meilleur visage. Mais en face, et c’est de bonne guerre, les troupes de José Jeunechamps reculaient pour miser plus encore sur les contres.

La rencontre s’emballait juste avant l’heure de jeu. Après s’être appuyé sur Prevljak, le Soumagnard Gary Magnée saisissait sa chance aux abords du rectangle. Sa frappe sèche au premier poteau trompait un Guillaume Diestch bien inspiré jusque-là (1-3). On ne retrouvait pas l’Eupen qui a battu Bruges, ni celui qui a signé une belle 2epériode à Genk, mais il y avait franchement du mieux.

Le hic pour l’AS, c’est que l’avance de Seraing demeurait confortable. Et face à un bloc bas, difficile pour les Eupenois de trouver la faille dans les temps…

Avec cette défaite, logique, Eupen glisse au fond du classement. Inquiétant, même si on rappelle que le calendrier de l’Alliance n’avait rien d’une partie de plaisir en cette entame de championnat. Il n’empêche, et comme l’a dit Bernd Storck: c’est face à des équipes comme Seraing qu’il faut faire la différence. Et ce vendredi, Eupen s’est loupé pour son premier match à 6 points de la saison. Aïe!

Eupen 1 – Seraing 3

Arbitre:M.Denil.

Cartes jaunes: Davidson, Kral, Lambert; Abanda.

Buts: Marius sur pen. (0-1, 5e), Marius (0-2, 36e), Bernier (0-3, 39e), Magnée (1-3, 60e)

EUPEN: Moser, Van Genechten, Lambert, Kral (46e Gorenc), Magnée, Davidson (81e Jeggo), Peeters, Christie-Davies (46e Déom), Charles-Cook (46e Magee); Nuhu (46e N’Dri), Prevljak.

SERAING: Dietsch, Sylla, Lepoint, Trémoulet (57e Poaty), Opare, Sissoko, Lahssaini, Abanda, Conceiçao, Bernier (78e Guillaume), Marius (78e Elisor).