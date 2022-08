"Ce match, je le vois comme le premier grand test. Stavelot est annoncé comme favori et on va pouvoir se situer", explique le T1 sartois Rudy Siebenbour."Je ne connais pas bien l’équipe adverse et je ne sais pas trop à quoi m’attendre. On va donc se déplacer avec notre système, sans pression, et en visant la victoire. Après celle contre Emmels, j’ai félicité l’équipe mais lui ai rappelé qu’il fallait travailler encore davantage cette semaine, ce qu’ils ont fait. L’équipe est motivée et n’est pas trop mal physiquement. À ce niveau-là, je suis content."

Du côté du Pré Messire, malgré la belle victoire du week-end passé, le mentor Julien Godard refuse de s’emballer et se montre très prudent."Il ne faut surtout pas qu’on se voit trop beau. La victoire a fait beaucoup de bien mais ce n’est qu’une victoire. Après la saison compliquée qu’on vient de vivre, il faut rester calme. Ce match contre Sart, je le vois comme un deuxième match de championnat, pas plus, pas moins."

Si le mot favori revient souvent, le technicien stavelotain n’hésite pas à le refiler à son adversaire du jour.

"Sart est une équipe habituée au top 3. Il y a certes eu un changement d’entraîneur et de joueurs, mais ça reste Sart. Ils peuvent s’appuyer sur une base et ont l’habitude de jouer le haut de classement. Sur ce match, ce sont eux les favoris", conclut-il.

Stavelot – Sart (dimanche, 15h)

Arbitre: M. Speeckaert

STAVELOT: Thys, Kalac, Lukoki, Jérôme, Boucha, Giet, Fyon, De Smet, Giuliano, Brissinck, Troch, Peso, Machu, Wislet, Colin, Finfe

Absents: Nemes (pas prêt), Mallet (blessé), Colin (incertain)

SART: Spéder, Lemaire, Jakic, Najdawi, Gillet, Keller, Balhan, Flagothier, Gauthy, Colin, Grosjean, Dothée, Drouguet, Evrard, Datou, Depresseux, Heindrichs, Dohogne

Absents:Vandeberg, Louras et Siffert (blessés), Léonard (reprise en cours)