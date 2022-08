Deniz attend déjà une réaction de Malmedy, contre Hannut (P1)

«Faire mieux au niveau de l’intensité»

Pour espérer remporter les trois points, l’entraîneur sait sur quels aspects du jeu ses joueurs devront s’améliorer."Nous aurons l’obligation de faire mieux au niveau de l’intensité et de l’impact physique. C’est là-dessus que nous perdons le match la semaine dernière, même si je pense que nous avons été un peu en dessous à cause de la chaleur. Nous avons joué nos deux derniers matches sur des terrains synthétiques et ils accentuent la sensation de chaleur ressentie. Cela étant, je ne cherche pas d’excuses. J’ai donné congé lundi à mes joueurs car j’ai senti qu’ils en avaient besoin. Pour espérer prendre les trois points samedi soir face à Hannut, nous devrons simplement être bien plus présents que dimanche passé."

Et Selatine Deniz sait que ça ne sera pas une partie de plaisir, face à une équipe qui ne manque pas d’ambitions."Hannut possédait un groupe d’expérience et de qualité la saison dernière, et ils se sont encore renforcés. C’est une équipe qui sait être très efficace. Même s’ils viennent d’être promus, je pense qu’ils ont déjà des objectifs précis pour cette saison. Ce sera très certainement un match compliqué mais nous jouons à domicile et nous avons aussi, de notre côté, du potentiel. À nous de mettre toutes les chances de notre côté en sortant une grosse prestation."

Malmundaria – Hannut (samedi, 20h)

Arbitre:M. El Aayachi Agarbi.

MALMUNDARIA:Hagemann, Simon, Samray, Cassoth, R. Jacob, Mathonet, Le Bohec, Custinne, Bucak, Krings, Q. Jacob, Kivrak, Nijhof, Crosset, Geelen.

Absents:Ernens (ischios), Oury (entorse), Denis (entorse), Vicqueray (reprise), Dethier et Errens (P4).