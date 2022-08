«Ce sera du solide» entre Jalhay et Lambermont (P3D)

Le mentor jalhaytois, qui dispose d’un effectif pratiquement au grand complet, devra opérer des choix. "Nous sommes toujours au minimum 23 à l’entraînement, tout le monde est très motivé et sait qu’il faut se batte pour sa place dans l’équipe. Cela tire tout le groupe vers le haut, les avant-matches sont également beaucoup plus sérieux."

Du côté de Lambermont, on se souvient qu’on avait également bien débuté la saison dernière avant de rentrer dans le rang et de connaître un championnat compliqué.

"L’an dernier, nous avions 25 nouveaux joueurs, désormais on dispose d’un groupe auquel on a ajouté quelques transferts déjà bien intégrés et qui apportent de l’expérience en plus, explique le duo d’entraîneurs lambermontois De Bruyne-Demollin.Les jeunes ont aussi plus du vécu supplémentaire, l’équipe est moins naïve et il n’y a plus cette peur de gagner. Nous irons à Jalhay pour prendre quelque chose même si nous sommes conscients qu’en face, ce sera du solide."

Jalhay – Lambermont (Dimanche 15h)

Arbitre: M. Deckers.

Absents à Jalhay: Sébastien Colinet (blessé),

Absents à Lambermont:Schwanen, Uwamungu et Curz (blessés), Belflamme (vacances), Ngjele et Falzone (viennent de rentrer).