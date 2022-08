« On espère encore recruter » confie Bernd Storck (Eupen) après la défaite face à Seraing

Mais, à l’inverse, le T1 allemand de l’AS a aussi réclamé des renforts. Car son groupe en a grandement besoin et ça non plus, ce n’est pas un secret.

"Je suis très déçu, mais Seraing mérite sa victoire. On perd les" résumait-il sans tergiverser."On savait que c’était un match à six points… Mais voilà: on a mal commencé avec ce penalty qui tombe très tôt dans le match et qui nous met directement en difficulté. On a réagi en deuxième période, mais c’est sur les duels qu’on perd ce match. Par contre, si on avait pu inscrire ce deuxième but, la physionomie de la rencontre aurait peut-être changé."

Interrogé sur les chants de certains supporters qui voient déjà Eupen basculer à l’étage inférieur, Bernd Storck a rappelé que "rien n’était encore joué",avant d’ajouter qu’il comprenait"la déception légitime des supporters…"

«Trop tôt pour les conclusions»

Le dimanche 28 août prochain, Eupen se déplacera du côté de Westerlo. Là aussi, un match à six points face à un concurrent direct dans la lutte pour le maintien.

"Ce sera une autre bataille. À nous de remettre les compteurs à zéro et de recommencer le travail. Il faut renouer avec la victoire et faire à nouveau plaisir à nos supporters."

S’il refuse d’en dire plus, on imagine que Bernd Storck opérera des changements dans son onze. Vendredi soir, Déom et N’Dri, réservistes, ont apporté un plus lors de leur montée au jeu. À l’inverse, d’autres ont montré leurs limites. À tout ça il faut ajouter les dernières recrues qui finiront par intégrer le onze.

"On verra bien ce qu’on fait. Je le répète mais il est trop tôt pour tirer des conclusions"ponctuait l’entraîneur eupenois.

Eupen 1 – Seraing 3

Assistance: 2185 spectateurs.

Arbitre:M.Denil.

Cartes jaunes: Davidson, Kral, Lambert; Abanda.

Buts: Marius sur pen. (0-1, 5e), Marius (0-2, 36e), Bernier (0-3, 39e), Magnée (1-3, 60e)

EUPEN: Moser, Van Genechten, Lambert, Kral (46e Gorenc), Magnée, Davidson (81e Jeggo), Peeters, Christie-Davies (46e Déom), Charles-Cook (46e Magee); Nuhu (46e N’Dri), Prevljak.

SERAING: Dietsch, Sylla, Lepoint, Trémoulet (57e Poaty), Opare, Sissoko, Lahssaini, Abanda, Conceiçao, Bernier (78e Guillaume), Marius (78e Elisor).