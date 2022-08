Après la lourde défaite concédée face à Verviers B (7-2) le week-end dernier, Battice B devra se relever dès ce dimanche, à l’occasion du premier derby de la saison face à Herve B."On veut à tout prix éviter le zéro sur six d’entrée de jeu", annonce Clément Weber, le mentor batticien."Mes joueurs sont surmotivés à l’idée de jouer cette rencontre très spéciale. On s’attend à une opposition compacte et difficile à déplacer comme lors des précédents duels. Ils possèdent également de redoutables ailiers qu’il va falloir cadenasser, mes gars sont prévenus", ajoute-t-il.