Aubel veut « éviter de vivre le même début de saison que l’an dernier » et joue à Beaufays dimanche (17h)

"On doit absolument se remettre dans le bon sens et aller de l’avant"clame Niro."Il faut à tout prix éviter de revivre le même début de saison que l’an dernier."Pour se rassurer, son équipe devra venir à bout de Beaufays ce dimanche. Une formation largement battue (3-0) à Hombourg jeudi et qui semble a priori prenable."C’est sûr, mais ce sera tout de même très particulier. On va jouer sur leur synthétique, une surface qu’ils maîtrisent et sur laquelle ils s’entraînent tout le temps. Ce ne sera donc pas simple du tout."Le prix de la sérénité sera pourtant celui d’une victoire pour Aubel. Et pour gagner, il faut marquer. Le principal souci d’une équipe qui a perdu tous ses offensifs à l’entre-saison et qui a dû reconstruire une ligne d’attaque tout entière.

Arrivés d’échelons inférieurs, Cuypers (ex-Sart P2), Diallo (ex-Heusy P2) et Manteca (ex-Melen P3) étaient tous les trois sur le banc jeudi contre Fize."Il faut les amener au niveau de la P1. C’est un travail de longue haleine. Je savais qu’ils ne seraient pas prêts tout de suite mais j’ai confiance en eux."L’un d’eux parviendra-t-il à rendre au technicien sa confiance dès ce dimanche? C’est en tout cas"dans les six mètres adverses et dans les nôtres que nous sommes en difficulté pour le moment. À nous de travailler pour régler ça dès ce week-end" conclut Tony Niro.

Beaufays – Aubel (Dimanche, 17h)

Arbitre:M. Kizedioko

AUBEL:Un entraînement est prévu samedi matin. La sélection sera annoncée au groupe dans la foulée.

Absents:Roex (parti vivre à Nice jusqu’en février), Hansen (blessé au talon) et Fdhili (raisons personnelles) manqueront quoi qu’il arrive à l’appel.