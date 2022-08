Antoine Baltus (Hombourg) : « Retarder au maximum la défaite en championnat »

Après avoir inscrit les deux penaltys de son équipe jeudi soir, Antoine Baltus retenait pas mal de positif du premier match des Hombourgeois en championnat."Quand on a pris la rouge, on n’a pas craqué, on a montré qu’on était un groupe, expliquait l’arrière-gauche hombourgeois.Il était déjà important de prendre des points."

"M. penaltys" n’a pas hésité à prendre ses responsabilités."Je n’en ai raté qu’un depuis que je suis à Hombourg, c’était contre Zonhoven en Coupe de Belgique (le 31 juillet). J’ai été pas mal chambré (rires). Puis j’ai inscrit le tir au but décisif contre Hamoir, après l’avoir pourtant manqué dans un premier temps (mais le gardien était trop avancé). J’avais donc à cœur de rectifier le tir."

Et donc, de soigner ses stats, puisque l’ex-Aubelois n’a pas tremblé. Ce qu’a aussi fait Geer, dimanche dernier."Je ne connais pas spécialement bien cette équipe non plus, explique Antoine Baltus.Mais ils ont été prendre trois points à Faimes (0-2), ce n’est pas rien. Nous allons tenter de ramener un maximum de points dimanche. Mardi, nous avons eu une mise au point avec le coach, après la défaite en Coupe de Belgique. On doit réapprendre à perdre et malgré tout à rester solidaire. Mais la défaite, on veut la retarder le plus possible en championnat!"

Geer – Hombourg (dimanche, 17h30)

Arbitre: M. Henikenne.

HOMBOURG:Stassen, Degueldre, Baltus, C. Schonbrodt, A. Schonbrodt, Martin, Hick, Potoms, Bauwens, S. Meunier, D. Meunier, Schwontzen, T. Beckers (joueur), Heudt, Bartholomé, Renkens, Belboom, Mirisola.

Absents: Dorthu (pas prêt), Wets (blessé), Bayard (vacances), Duthoo (suspendu).