Appliqués, les hommes de Michel Schwontzen ouvraient la marque sur penalty (faute de main sur un tir de Bauwens) dès la 22e. Hombourg laissait ensuite son adversaire venir, mais héritait d’une grosse occasion en fin de première période: un long dégagement de Stassen arrivait chez Clément Schonbrodt, qui glissait à Schwontzen, mais celui-ci perdait son face-à-face avec Macors. Le quatrième quart d’heure était à l’avantage de Beaufays. Moment choisi par l’inévitable Stassen pour se mettre en évidence sur un tir de Haleng, puis sur une reprise de Florent Turco. En infériorité numérique pendant 10 minutes suite à l’exclusion (sévère) de Duthoo, Hombourg tenait le coup. C’était ensuite au tour de Louka Foguenne d’être exclu dans les rangs visiteurs, mais Beaufays continuait à se montrer dangereux. Une tentative de Manirakiza terminait sa course sur le poteau, puis Stassen était encore à la bonne place sur un tir de Thibaut Turco. Hombourg avait laissé passer l’orage belfagétain. Martin Schwontzen provoquait alors un nouveau penalty, intelligemment. Baltus, encore lui, ne tremblait pas au moment de s’élancer pour inscrire son deuxième pion de la soirée.

«29 matches ainsi»

À l’abri, Hombourg voyait ensuite son adversaire réduit à 9. Le réserviste Arthur Schonbrodt, bien servi par Schwontzen, en profitait pour soigner les chiffres en fin de match.

"Si on ne s’en tient qu’aux chiffres, il est clair qu’on ne pouvait pas rêver mieux,disait le coach hombourgeois Michel Schwontzen au coup de sifflet final.Mais il y avait du niveau en face. On se rend compte que chaque match sera âpre et disputé. La P1, c’est un autre niveau, on devra encore s’arracher dans les 29 matches qu’il reste à jouer."

Malgré un coup de moins bien dans le quatrième quart d’heure, mais aussi pendant la zone de turbulences qui a encadré les différentes exclusions, ses joueurs ont su garder la tête froide."Xavier (Stassen) a aussi fait les arrêts qu’il fallait. Défensivement, on a aussi bien gardé le cap. L’état d’esprit était là: ça devra être comme ça à tous les matches. C’est finalement notre concrétisation qui a fait la différence. Et puis dans ce genre de match, il faut aussi le brin de chance nécessaire. On a eu tout ça."

Hombourg 3 – Beaufays 0

Arbitre: M. Laforge

Cartes rouges : Duthoo (53, 2cj); Foguenne (63, directe), B. Fourny (85, 2 cj)

Cartes jaunes:Bayard; Bosson, Manirakiza, Derkaoui, Zehram

Buts: Baltus (1-0 sur pen, 22), Baltus (2-0 sur pen, 72), A. Schonbrodt (3-0, 86).

HOMBOURG:Stassen, C. Schonbrodt (81 Martin), Degueldre, Bayard, Baltus, Hick, Duthoo, Schwontzen, D. Meunier (61 T. Beckers), S. Meunier, Bauwens (77 A. Schonbrodt).

BEAUFAYS: Macors, Zehram, B. Fourny, Bosson, Daenen (73 Hayart), Manirakiza, Foguenne, S. Fourny (73 Thans), F. Turco (65 Gobraiville), P. Haleng, Derkaoui (54 T. Turco).