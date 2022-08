"Nous étions bien dans ce match, même à 2-2, avant d’assister à un drôle de but, à la Sterchele, raconteJonathan Félix, l’entraîneur cornésien.Mon gardien a cru que l’arbitre avait sifflé un coup-franc en sa faveur, il a déposé le cuir au sol pour prendre son élan et l’attaquant de Walhorn a surgi pour faire 2-3. C’est dommage, nous avions touché la latte et obtenu d’autres occasions mais cette erreur a relancé Walhorn tout en nous coupant bras et jambes."

"Monté en cours de match, Kriescher a gagné beaucoup de duels tandis qu’Evertz a marqué les deux derniers buts, se félicite Sacha Kauth, le coach de Walhorn.Ce match aurait pu se terminer par un partage mais la victoire est méritée car nous avons mieux terminé physiquement. Nous avons joué en équipe, c’était primordial pour venir s’imposer à Cornesse, sur un terrain compliqué."

Seule ombre au tableau côté visiteur, la blessure de David Jacquemotte. Emmené à l’hôpital, il craignait que les ligaments du genou soient touchés.

Cornesse 2 – Walhorn 4

Buts: Pierre csc (0-1, 5e), Davin (1-1, 12e), Lejoly (2-1, 50e), Klöcker (2-2, 61e), Evertz (2-3, 80e et 2-4, 83e).