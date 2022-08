La paire belge Lambiet – Allegro échoue au pied du podium au championnat européen de Munich

Cependant ce résultat reste une performance de choix, à double titre. D’abord Florent confirme qu’il est un redoutable joueur de double. Ensuite, Florent indique qu’il est de retour au plus haut niveau après une saison en demi-teinte.

Et pour lui, la journée n’est pas finie. Dans la session du soir, en individuel, il s’incline sur Félix Lebrun. Il emporte le premier set puis voit son jeune adversaire (né en 2006!) gagner les quatre sets suivants. D’ailleurs la famille Lebrun a fait mal à nos compatriotes puisque le frère, Alexis, récent champion de France, sort Martin Allegro.

Carton jaune pour le coach

Par contre, les deux autres Belges engagés ont gagné le droit de continuer l’aventure et accèdent au 16e de finale. Cédric Nuytinck, en s’appuyant sur son jeu de gaucher, gagne contre l’expérimenté Autrichien Gardos (WR38). Et Adrien Rassenfosse réalise une grosse performance pour sortir vainqueur de son duel sur un autre Français, Simon Gauzy (WR27).

Après une bonne entame de match, Adrien mène deux sets à un. Gauzy l’a mauvaise et se plaint à l’arbitre des services non réglementaires dans le lancer de balle du Pepin. Dans le quatrième set, Adrien reçoit deux points de pénalité pour cette raison, dont la balle de set à 12 – 14. Le match dérape, Adrien est absent dans le set suivant et se retrouve mené trois sets à deux. Mais Adrien est un champion. Il se remobilise, revient très agressif et ne lâche plus son adversaire. Il reste calme quand il reçoit un quatrième point de pénalité pour service non réglementaire.

C’est son coach qui réagit et reçoit le carton jaune. Adrien persévère et l’emporte à la belle.

Assurément un match qui par son intensité émotionnelle restera dans les souvenirs.