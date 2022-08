Le week-end a débuté par deux joggings, vendredi. Un de 6 km, remporté par Wout Debroyer en 23’16’’. Et un autre de 9 km, qui fait partie duChallenge L’Avenir. Là, c’est l’ancien cycliste sur route Tom Galle qui a remporté la mise, en 34’42’’. Amaury Paquet se classe lui troisième, en 36’22’’. Chez les dames, domination de Charlotte Vieilvoye (15e), en 41’03’’.

Samedi, Roel Vanherrewegen a franchi la ligne en première position au terme du trail de 20 km. Le même jour, Sébastien Carabin a pour rappel dominé le Xterra en 4h’18’10’’, Sur la course Xterra en relais, c’est le trio composé par François Lejeune, Samuel Dubois et Thomas Meurens qui a été le plus rapide.

Enfin, dimanche, c’était triathlon avec pas moins de six "variantes". Il y en avait donc pour tout le monde.

Victor Alexandre a gagné la distance olympique en 2h13’04’’. Sur cette même distance, mais en relais, victoire de Gaëlle Peigneux, Emeric Stevens et Sébastien Sevillet. Le Spadois Romain Loop s’est quant à lui adjugé la distance « découverte » en solo, le relais allant à Caroline Ziant, Jean-Marc Ziant et Gérald Gysen. Wim De Paepe a triomphé en « découverte handisport », et l’équipe « Leg’S Go Luc » dans le relais handisport. Bravo à tous!

Classement

Challenge l’Avenir

Jogging de «La Gileppe Trophy» (9 km, 12/8/2022)

1 GALLE Tom 00:34:42

2 SCHAUWERS Antoine 00:36:02

3 PAQUET Amaury 00:36:22

4 GIRRETZ Francois 00:36:45

5 MONTULET Rodrigue 00:36:53

6 WEUSTEN Cedric 00:37:25

7 DEVEL Philippe 00:38:02

8 DELHEZ Florentin 00:38:23

9 HECK Marc 00:39:49

10 WALRAFF Yves 00:39:55

11 LODOMEZ Olivier 00:40:17

12 JAMAR Yann 00:40:28

13 BEAUVE Felix 00:40:27

14 GLÜCKMANN Gauthier 00:40:37

15 VIEILVOYE Charlotte 00:41:03

16 STANCHER Bruno 00:41:04

17 DIDDEREN Thierry 00:41:21

18 RENARD Antoine 00:42:04

19 AGNOLI Pierre 00:42:17

20 MARTIN Joe 00:42:15

21 LAMCHACHTI Kalid 00:42:35

22 SCHOONBROODT Benoit 00:42:45

23 HUBERT Eric 00:42:53

24 EVRARD Amaury 00:42:58

25 CUTILLO Marcello 00:43:18

26 SONTAG Thierry 00:43:26

27 ERAUW Boris 00:43:44

28 THONNARD Séverine 00:43:46

29 D’AFFNAY Jean-Francois 00:43:52

30 JOURDAN Guy 00:43:51

31 SCHOENMAKERS Benoit 00:44:05

32 DERU Fabian 00:44:07

33 THISSEN Daniel 00:44:30

34 BONBOIRE David 00:45:04

35 MOURANT Stephane 00:45:11

36 DE LUCA Anthony 00:45:17

37 LAMBERT Christophe 00:45:16

38 DAVELOOSE Michael 00:45:30

39 SCHNAKERS Arnaud 00:45:36

40 BECKERS Joel 00:46:07

41 STANCHER Fabien 00:46:26

42 DELSUPEXHE Sebastien 00:46:30

43 SICIM Mustafa 00:46:37

44 LESO Pierre 00:47:04

45 CARABIN Philippe 00:47:21

46 CREZ Eric 00:47:31

47 DESSOUROUX Jean 00:47:44

48 LEGRAND Christophe 00:47:41

49 DOSTER Jeremie 00:47:58

50 PIRENNE David 00:48:10

51 BONHOMME Laurent 00:48:21

52 TROISFONTAINES Delphine 00:48:24

53 POLIN Benoit 00:48:24

54 JACQUEMIN Manuel 00:48:29

55 LAHAYE Francois 00:48:45

56 GILLET Gregory 00:49:00

57 LEMOINE Luc 00:49:13

58 FLAMAND Michael 00:49:44

59 NADENOEN Olivier 00:50:01

60 DARIMONT Freddy 00:50:17

61 SOMJA Victor 00:50:16

62 LARBUISSON Jessica 00:50:15

63 DEBATY Julie 00:50:19

64 SCEVENELS Aurelie 00:50:34

65 HUON Nicolas 00:50:38

66 PIRON Thibault 00:50:36

67 SCHWEYEN Maeva 00:50:41

68 PESSER Christian 00:50:44

69 KARYDAS Ioannis 00:50:46

70 PFLIPS Bernd 00:51:00

71 BECKERS Olivia 00:51:02

72 VANDENKERCKHOVEN Jean 00:51:35

73 SPRONCK Herve 00:51:52

74 NYSSEN Thomas 00:52:01

75 VITRIER Guillaume 00:52:01

76 NYSSEN Pierre 00:52:02

77 LEMAIRE Guillaume 00:52:10

78 HEYNEN Jacques 00:52:23

79 DE COOMAN David 00:52:23

80 BIETTON Alain 00:52:29

81 PLOUMEN Olivier 00:52:34

82 SOLHEID Ulric 00:53:06

83 EUGENE Sebastien 00:53:07

84 CORMAN Francois 00:53:25

85 PIERRE Fabian 00:53:18

86 LEGRAND Geoffray 00:53:22

87 VINCENT Luc 00:53:38

88 GHARBI Brahim 00:53:42

89 LOFFET Andre 00:53:38

90 DESSART Jean-Yves 00:53:50

91 PHILIPPE Audrey 00:54:14

92 FERNANDEZ H. Bernard 00:54:53

93 DEVOS Alan 00:54:57

94 TELLER Alicia 00:55:01

95 DEVOS Serge 00:55:05

96 KASSOUMA Mayssar 00:55:49

97 POLIS Lucienne 00:56:15

98 FRANSEN J-F 00:56:17

99 BLEYFUESZ Stéphan 00:56:14

100 LONNEUX Daniel 00:56:33

101 VAN VEEN Patrick 00:56:33

102 RADERMECKER Julie 00:56:35

103 SCHROUBEN Julie 00:56:36

104 DOUCET Michael 00:56:46

105 SCHYNS Thierry 00:57:09

106 SOTIAU Anais 00:57:43

107 ORBAN Yasmine 00:57:48

108 KLEIJNEN Esther 00:58:03

109 DUBLET Serge 00:58:04

110 ALLELYN Benjamin 00:58:05

111 ABAD LAMAS Patricia 00:58:22

112 HANSET Adeline 00:59:07

113 VERCAMMEN Michel 00:59:08

114 GILSON Eveline 01:00:42

115 GILSON Marc 01:01:07

116 KAPELUSZ Agnieszka 01:01:32

117 DEDEE Claudine 01:01:49

118 MATTE Pascal 01:01:43

119 PAQUAY Carine 01:02:38

120 THYS Valerie 01:04:00

121 HOSTIER Laurence 01:04:13

122 LOHEST Nathan 01:04:14

123 BERTRANG Julien 01:04:40

124 LAHAYE Axelle 01:04:46

125 JOWAY Eric 01:05:19

126 VERSLEGERS Alain 01:05:20

127 BOUDRY Marc 01:05:50

128 FETTWEIS Gaelle 01:06:01

129 EL BALDI Fatiha 01:06:07

130 ERNST Andre 01:06:06

131 DORTU Joseph 01:12:30