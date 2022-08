Dès le départ, les débats sont musclés par les Vert et Blanc, qui proposent une solide opposition. Leur pressing pose clairement problème aux troupes d’Olivier Parmentier. Et ça va rapidement porter ses fruits: à la 8e minute, Pauporté part au but, Firquet intervient a priori de façon licite… mais l’arbitre siffle penalty sans hésiter. Calmement, Jean-Yves Colling conclut grâce à un tir précis frôlant le poteau droit d’un portier visiteur parti en vain du bon côté (1-0).

Fize tente de réagir quelques minutes plus tard, lorsque Licour claque une retournée déviée en corner par un défenseur. Dans la foulée Massar reprend en demi-volée mais Beckers veille au grain. Autre tentative: à la 28e, Eyckmans frappe la balle du front mais Beckers capte, en deux temps, après qu’elle ait touché le montant. Juste avant la pause, une phase litigieuse dans le rectangle siropier pousse les Fizois à réclamer une main fautive… mais le trio arbitral ne signale rien.

Une histoire de penalty

Après la mi-temps, Pauporté hérite assez vite d’une occasion 5 étoiles suite à un centre de Spits mais s’emmêle les baskets et ne peut conclure. La punition est immédiate: à la 55e, Denruyter transforme un penalty provoqué par Wagemans (1-1). Ce diable de Denruyter a l’opportunité de faire 1-2, à la 65e, mais son lob est trop léger. Peu de temps après, une frappe violente d’Eyckmans finit sa course de peu au-dessus. Les tentatives s’enchaînent et Gillard se retrouve esseulé au petit rectangle… mais ne cadre pas. Aubel réplique via Diallo, dont le shoot vient mourir dans les bras de Firquet.

Licour crucifie Aubel

Les échanges se débrident au fil du temps. À l’entame du dernier quart d’heure, Licour donne des sueurs froides à Beckers alors qu’en face, Ernst veut enrouler mais Firquet intervient. Aubel semble retrouver du souffle face à la domination de Fize. Mais son arrière-garde souffre… et est mise à genoux par Licour, tout seul dans la boîte suite à un coup-franc indirect. Les ouailles de Tony Niro n’ont pas le temps d’un rush final, le temps étant écoulé (1-2).

"Je n’ai pas les mots. Car on leur donne trois points. Dès la première minute, on était bien dedans. Mais on galvaude à crever, ce qui n’est pas normal face à une équipe qui jouera le titre. On a fait un match très solide… Même le point aurait été une déception.", peste l’entraîneur Tony Niro."Tout le match, on a été trop fébriles dans le petit rectangle. Sur les corners, les coups-francs… Sur le 1-2, la balle arrive au petit rectangle. C’est inadmissible de se faire avoir là! Être maître à cet endroit, c’est la base du foot. Je veux bien défendre tout le monde, mais un gardien doit sortir, là."

"Je m’attendais à ce match. On connaît la marque de fabrique de Niro: organisation, impact physique. À la pause, j’ai demandé à mes gars de donner encore plus, pour revenir. Je savais qu’Aubel n’allait pas courir autant pendant 90 minutes", commente le T1 des vainqueurs, Olivier Parmentier, qui admet qu’une unité n’aurait pas été reniée par son camp."Sincèrement, quand j’ai regardé mar montre à la 87e, je me suis dit que le nul ici était déjà pas mal… Puis il y a ce ballon qui retombe bien. On a eu le mérite d’y croire jusqu’au bout!"

Dimanche, Aubel se rendra à Beaufays (attention, le match est programmé à 17h). Fize, de son côté, recevra Dessel Sport en Coupe de Belgique (16h). C’est, du coup, jeudi 25 (19h) que le FC Eupen se déplacera rue Magritte.

Aubel 1 – Fize 2

Arbitre: M. De Coune.

Cartes jaunes:Firquet, Eyckmans, Niro,

Buts: Colling sur pen. (1-0, 8e), Denruyter sur pen. (1-1, 55e), Licour (1-2, 90e).

AUBEL:Beckers, Willem, Y. Charef, Spits, Niro, Kerff (89e Manteca), Ernst, Colling, Remacle, Temsamani (60e Diallo), Pauporte (70e Cuypers).

FIZE: Firquet, Sbaa, Ledure, Massar (85e Fissette), Eyckmans, Reuter, Wagemans, Vandervost, Demaerschalk, Licour, Denruyter (65e Gillard).