Il s'entraînait aux côtés de Neymar et Messi: "C'est un bon joueur, mais il ne va pas faire des miracles"

Le mercato de l’AS n’est pas terminé. En marge de l’important Eupen-Seraing de ce vendredi, Bernd Storck a également évoqué l’arrivée de sa dernière recrue: Nathan Bitumazala, arrivé en ligne droite du PSG."C’est un médian offensif que je connaissais déjà. Il sait ce qu’il veut, il a eu une bonne formation et a pu s’entraîner avec le noyau A de Paris et côtoyer les Neymar et Messi"détaille l’entraîneur eupenois."Mais il doit s’adapter à notre philosophie de jeu. Eupen, ce n’est pas le Paris Saint-Germain. Il a du talent et veut progresser. À lui de prouver qu’il peut nous aider, car nous n’avons pas le temps et la possibilité de le développer (sic) pendant les matches. On ne doit pas attendre des miracles, mais on peut déjà dire que c’est un bon footballeur."