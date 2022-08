Les Métallos n’ont pas encore su prendre le moindre point. Du côté d’Eupen,"on aurait pu prendre des points lors de nos quatre matches"analyse à raison le jeune défensif Yentl Van Genechten. L’ancien joueur de Genk, arrivé au Kehrweg cet été, a fêté ses 22 ans ce 18 août."Je lui souhaite de s’offrir un cadeau ce vendredi contre Seraing: un but par exemple!"sourit Storck. L’intéressé, lui, voit plus large."Une victoire, ce serait le cadeau d’anniversaire idéal."

Si Eupen, Storck et Van Genechten veulent fêter quelque chose ce vendredi, il faudra éviter le piège sérésien. Après avoir joué quatre ténors du championnat, place désormais à une formation autrement plus prudente."On sait qu’ils vont jouer plus bas et probablement miser sur le contre"embraye Yentl Van Genechten. "Il faudra savoir se montrer patients et éviter les erreurs car ils ont de la taille devant. Mais si on arrive à garder le zéro derrière, ça devrait aller".

Du côté du noyau, on soulignera le retour aux affaires du médian australien James Jeggo. Et le come-back du capitaine Stef Peeters, qui a purgé sa journée de suspension. Une bonne nouvelle pour les Pandas.

Eupen – Seraing (Ce vendredi, 20h45)

Arbitre: A. Denil

EUPEN: Moser; Van Genechten, Lambert, Kral; Magnée, Christie-Davies, Peeters, Davidson, Charles-Cook; Nuhu, Prevljak.

Nurudeen, Roufosse, Jeggo, N’Dri, Déom, Magee, Gorec, Offermann.

Absents: S. Keita (blessé), Paeshuyse, Bitumazala, A. Keita, Oger, Renner (pas repris).

SERAING: Dietsch; Opare, Lepoint, Sylla; Conceiçao, Sissoko, Lahssaini, Bernier, Abanda; Marius-Elisor. Galjé, D’Onofrio, Tshibuabua, Trémoulet, Poaty, Sambu Mansoni, Serwy, Guillaume, Bunchukov, Ifoni.

Absents:Kilota, Detienne (blessés).