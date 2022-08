À une dizaine de jours de l’événement, Vanessa Maes, directrice générale de Spa Grand Prix, a levé le voile ce mercredi à Malmedy sur cette édition qui veut être une grande fête du sport automobile après deux années difficiles. On rappellera qu’en 2020 l’épreuve s’était déroulée à huis clos et que l’an dernier, avec une capacité de spectateurs réduite à septante-cinq pour cent, il n’y avait pas eu réellement de course, la faute à une météo apocalyptique.

"Le Grand Prix est sold out", rappelle Vanessa Maes, le sourire aux lèvres."La capacité étant limitée à 100000 spectateurs par jour auxquels il faut ajouter les 20000 personnes travaillant, nous atteindrons le nombre record de 360000 personnes. De jamais vu depuis la création de Spa Grand Prix en 2007."

Avec un programme qui se veut avant tout festif comme le souhaitent les responsables de la F1.

"Nous avons entendu leurs remarques et nous allons clairement augmenter le niveau",poursuit-elle,"Nous proposerons une véritable “live experience” aux spectateurs en plus du spectacle sur la piste, de manière à ce que chaque fan puisse vivre la course où qu’il soit sur le circuit. Des DJ prendront place dans plusieurs tribunes et une toute nouvelle scène digne des plus grands festivals, accessible à tous les détenteurs d’un billet, accueillera 35 DJ dont Henri PFR. On retiendra encore deux shows, un pre-race avec avions acrobatiques, voitures historiques, danseurs et une post-race avec feu d’artifice et DJ à la fin de course."

Reste maintenant à espérer que la météo sera plus clémente qu’il y a douze mois de manière à ce que la fête soit totale et surtout que ce ne soit pas la dernière lors d’un Grand Prix de Belgique de Formule Un à Francorchamps.

«Pour rester au calendrier»

« Nous avons la chance de disposer du plus beau circuit du monde, aussi mythique qu’historique, mais tourné vers l’avenir », ajoute encore la directrice générale de Spa Grand Prix. »C’est vrai que nous sommes à la dernière année de notre contrat, mais nous sommes en discussion depuis de nombreux mois. Ce n’est pas simple car il n’y a que 25 places théoriques. Liberty Media veut aller partout dans le monde avec trois grands prix aux États Unis, la Chine et l’Afrique. Il faut encore savoir que Francorchamps fait partie de l’ADN de la F1, et que même avant l’effet Netflix nous avions déjà nos fans. Les responsables de la Formule Un veulent continuer à travailler avec nous. Nous allons tout faire pour être à nouveau au calendrier l’an prochain avec déjà un Grand Prix exceptionnel cette année. » Croisons les doigts.

Sécurité: tout savoir sur le GP de Belgique 2022 de F1

Avec plus 100000 personnes devant rejoindre Francorchamps chaque jour du Grand Prix de Belgique de Formule Un, les aspects sécurité de l’événement et mobilité aux alentours du circuit, constituent d’autres défis à relever pour que la fête ne soit pas gâchée. Jean-Marc Demelenne, en charge de l’événement à la Police Fédérale, en collaboration avec Bernard Goffin, chef de corps de la zone Stavelot-Malmedy, a présenté le plan mis en place afin que chacun puisse profiter de son week-end de manière optimale.

"Nous recommandons à tous ceux désireux de rejoindre le circuit de suivre les informations qui seront relayées par nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter", précise-t-il d’entrée."Nous demandons aussi à tous les détenteurs d’un laissez-passer de le placer de façon visible afin de pouvoir les orienter au mieux et éviter toute perte de temps. Nous conseillons également de réserver au préalable son parking pour éviter les files à proximité de Francorchamps."

Une attention particulière a également été apportée à la mobilité douce en privilégiant les navettes au départ de Verviers, mais aussi d’autres villes.

"Des parkings vélos, mais aussi motos, seront prévus à proximité des entrées au circuit. Ils seront sécurisés et gratuits", ajoute-t-il encore.

Des drones déployés

Un effort spécial a également été fait en matière de sécurité.

"Il s’agit d’une autre mission importante, même si nous la souhaitons la plus discrète possible",reconnaît Jean-Marc Demelenne."Outre de nombreux moyens spécialisés qui seront déployés comme les drones, les seuls autorisés durant le week-end, il sera dorénavant interdit d’être en possession d’alcool ou d’être sous son influence pour entrer sur le site."

Quelques mesures parmi beaucoup d’autres qui devraient permettre aux dizaines de milliers de fans de vivre pleinement ce Grand Prix de Belgique de Formule Un.

EN BREF, EN VITESSE

Un trophée «Made in Malmedy»

Parmi les nouveautés répertoriées cette année pour le Grand Prix de Belgique, on retiendra la création d’un nouveau trophée qui sera remis sur le podium aux trois premiers pilotes à l’arrivée, ainsi qu’au représentant de l’équipe victorieuse. Sa réalisation a été confiée à la société malmédienne de Pierre Gerondal et sa compagne Justine. Ils se sont déjà fait connaître notamment pour leurs skis en bois.

Reprenant le tracé du circuit ardennais réalisé avec le bois d’une branche du plus vieux chêne de Stavelot, ce trophée reprend aussi des morceaux de l’ancien asphalte du Raidillon datant de 1998 et récemment remplacé, ainsi que de l’eau distillée de l’Eau Rouge. Une véritable œuvre d’art de plus de trois kilos qui trouvera à coup sûr une place de choix dans la vitrine des meilleurs performeurs du rendez-vous francorchamptois 2022.

Un trophée fabriqué à Malmedy.

Néerlandais

Parmi les 100000 spectateurs attendus chaque jour du Grand Prix, 47% seront Néerlandais, pour 10% de Belges, autant d’Allemands, plus nombreux cette année, sans oublier les Anglais, les Français qui seront aussi des habitués.

Rivalité

En préambule à la conférence de presse, Jean-Paul Bastin, Bourgmestre de Malmedy, a rappelé que le Raidillon était sur sa commune, et Thierry de Bournonville, son homologue stavelotain, de lui rétorquer qu’il fallait passer par le virage de la Source, sur son territoire, pour y arriver.

Waze

Une convention ayant été passée avec ce célèbre service de navigation, tous les parkings pour le GP y seront répertoriés de manière à ce que chaque spectateur puisse rejoindre le sien en étant guidé au mieux en fonction du trafic.