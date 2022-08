Malmedy et Nicolas Nijhof demeurent confiants: "L'objectif reste le même!"

"Forcément, pour le premier match de la saison, on s’attendait à mieux. On savait que cela n’allait pas être évident ici, et qu’il fallait prendre l’avantage dans la rencontre. On est donc déçu du résultat. On a manqué d’agressivité dans les duels, notamment au milieu. On aura cependant tout tenté, en passant à 3 puis même à 2 derrière."

Il est vrai que Malmundaria aura tout essayé pour renverser la vapeur, en évoluant même avec trois attaquants, en vain. Mais tout n’est pas à jeter après un seul match de championnat.

"On est toujours en fin de préparation finalement, tout le monde a eu rapidement les jambes lourdes avec la chaleur et il faut dire que même si la préparation a été courte, elle a été intense. On continue d’ailleurs avec 3 entraînements par semaine jusqu’à début septembre. On a fait quelques erreurs individuelles durant la rencontre et il aurait fallu prendre plus nos responsabilités. Cela va venir, cela tourne bien à l’entraînement" dixit le numéro 14 malmédien."L’objectif du club demeure le top 5 en fin de saison et je suis persuadé que l’on peut y parvenir."

En amenant plus de rigueur dans le jeu des troupes de Deniz?

"Peu importe le système, on a d’ailleurs changé plusieurs fois durant la rencontre et on cafouille dans le rectangle. De mon côté, que j’évolue tout devant, sur un flanc ou à deux devants avec Adrien(NDLR: Crosset),c’est égal. Mais je reste persuadé que très peu d’équipes viendront gagner ici à Eupen."