Après la rencontre, le président de l’Union Limbourg Marc Schyns se montrait ravi du travail effectué ces derniers mois."C’est un accomplissement pour le club. Nous avons débuté les travaux une semaine après les inondations de juillet 2021. Un an plus tard, l’éclairage, le terrain, les zones neutres, la tribune et la buvette ont été totalement restaurés", décrit le président dolhaintois, satisfait de la soirée inaugurale."Nous avons vendu 180 entrées. Pour un match de P4 c’est formidable. La seule déception c’est le résultat (4-4) mais les spectateurs ont vu du spectacle", sourit-il en effet.

Bouli Lanners comme invité d’honneur

La soirée a été également marquée par la présence de Bouli Lanners au coup d’envoi.

Le comédien, scénariste, metteur en scène et réalisateur calaminois s’est montré très impliqué dans l’entraide avec les sinistrés dolhaintois."C’est ici que j’ai commencé à devenir bénévole pour aider les victimes des inondations. J’ai nettoyé des caves pendant plusieurs mois. Je suis désormais attaché à la commune de Limbourg. De plus, j’aime le football régional et j’ai du respect pour l’Union Limbourg", raconte Bouli Lanners, félicitant les efforts fournis par le club dolhaintois. "Le stade a très bien été rénové. Pour un club de P4, il est magnifique. Je crois que c’est un des derniers endroits où l’on peut encore voir de l’herbe verte", lâche l’acteur régional, avec une pointe d’humour. "C’était important d’être présent ce soir car le retour l’Union dans ses installations symbolise aussi la reconstruction de la vie post-inondations", conclut-il.