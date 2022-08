Après la crise du Covid et les inondations, mais aussi parce que cet ITF 15000 $ de la province de Liège s’organise en alternance avec Huy, « le tournoi fait son retour trois ans après à Lambermont. C’est une nouvelle dont on ne peut que se réjouir » souligne le président du RETC Lambermont Gérard Médol. Et d’ajouter: « La région a vécu des moments difficiles. Nous sommes heureux de mettre le sport en avant et d’avoir la chance d’accueillir à nouveau une telle compétition chez nous! »

2. Parce que c’est chez nous

« Ce tournoi vient ponctuer le calendrier ITF belge, composé de 5 tournois: Duffel, Garisart, Eupen, Coxyde et, cette année, Lambermont » souligne-t-on du côté de l’Association Francophone de tennis. « C’est une superbe occasion de voir des jeunes professionnels en pleine progression. »

4. Parce qu’il y aura des régionaux...

Entre qualificaitons et tableau final, on compte de nombreux Belges et, surtout, des joueurs de la province de Liège. Les Gauthier Onclin, Arnaud Bovy, Tibo Colson, Loïc Cloes, Maxime Pauwels, Alexander Hoogmartens, Romain Faucon et consorts croiseront peut-être la route du Heusytois Simon Beaupain, du régional de l’étape Eliott Costa (Lambermont), ou de Gilles-Arnaud Bailly (TC Visé), finaliste du dernier Roland-Garros junior, excusez du peu!

4. Et (peut-être) les champions de demain

Qui succédera au Néerlandais Guy Van Ouden, vainqueur de Gauthier Onclin l’an dernier à Huy? Impossible à dire, bien entendu. »Mais on verra des matches de haut niveau » promet le directeur technique de l’AFT Thierry Van Cleemput. Et, peut-être les champions de demain sur la terre battue lambermontoise. « D’autant que ce tournoi peut offrir des premiers points AFT à certains. »

5. Parce que les animations ne manqueront pas

Que serait un tournoi sans l’ambiance et les animations? Pas grand-chose. À Lambermont, le programme s’annonce sportif et festif, aussi: barbecue, après-midi « enfants » et soirée « after-work » sont d’ores et déjà au programme (voir ci-après). Et, les habitués le savent: l’entrée est gratuite.

LE PROGRAMME COMPLET DU TOURNOI ITF 15000$ 2022 AU RETC LAMBERMONT

21-22 août : qualifications.

23-28 : matches du tableau final (simples et doubles).

23 : soirée barbecue.

24 : kids day.

26 : after-work.

Samedi 27 août : demi-finale de simple et finale du double.

Dimanche 28 août (15h) : finale du tournoi simple.