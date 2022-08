Solide comme un roc, le surnommé "Mouche" a réalisé un match (presque) parfait au 3e tour de Coupe de Belgique face à Jong Lede (D2 flamande), mais son équipe s’est finalement inclinée avec les honneurs sur le plus petit écart."C’est une réelle déception pour nous, les joueurs",avoue le joueur de bientôt 24 ans.

"Face à cette formation qui semblait supérieure sur papier, on a bien résisté défensivement et l’exploit était à notre portée, malheureusement nous avons manqué de justesse devant le but adverse"analyse-t-il.

Satisfait de son entame de saison, l’Orange et Bleu, fidèle au club depuis sept années, semble avoir trouvé sa place de prédilection dans l’axe de la défense, alors qu’il évoluait sur le côté jusqu’en fin de saison précédente."C’est une idée du coach Michel Schwontzen, et je me suis directement senti à l’aise à cette place, j’espère continuer à évoluer à cette position qui est, de mon point de vue, la plus appropriée à mon style de jeu assez physique".

En raison des matches de Croky Cup, le début de championnat de l’AC Hombourg en P1 a été retardé. Il aura lieu ce jeudi, face à Beaufays, après avoir enchaîné cinq matches en moins de deux semaines.

"La Coupe de Belgique, c’était un plus, mais notre priorité absolue reste de bien prester en championnat. Notre préparation s’est avérée plus difficile que prévue, et le groupe se sent fatigué physiquement. Notre collectif reste malgré tout soudé et solidaire, on espère obtenir un résultat positif ce jeudi face à Beaufays. Démarrer le championnat par une victoire serait de bon augure pour cette saison en P1", conclut le Hombourgeois.

Hombourg – Beaufays (ce jeudi, 19h)

Arbitre:M. Laforge

HOMBOURG:Stassen, Degueldre, Bayard, Baltus, C. Schonbrodt, A. Schonbrodt, Martin, Hick, Duthoo, Potoms, Bauwens, S. Meunier, D. Meunier, Schwontzen, T. Beckers (joueur).

Absents: Dorthu, Wets (blessés), Heudt, Bartholomé, Renkens, Belboom, Mirisola (pas repris).