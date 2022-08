Florent Lambiet satisfait après les poules à Munich: «Trois victoires en autant de matchs!»

Ce mardi, le Thimistérien Florent Lambiet jouait son dernier match dans la poule qualificative pour le tableau final. On l’écoute sur son bilan: "Je suis évidemment très content avec 3 victoires en autant de matchs. Surtout le match de lundi me donne de la confiance car c’était contre un adversaire mieux classé. Il y a toujours des points d’amélioration mais j’ai été sérieux et solide. J’ai bien joué et je me sens en forme physiquement et mentalement."