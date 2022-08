Aubel face à Fize: du très costaud pour commencer

En face, Fize, c’est du lourd. Dans notre supplément foot régional, le coach aubelois a d’ailleurs placé la formation drivée par Olivier Parmentier dans son Top 3. "Et même dans mon Top 2,précise-t-il.Cette équipe était solide et s’est encore fameusement renforcée. Il suffit de voir leur parcours en Coupe de Belgique (NDLR: les Fizois se sont qualifiés pour le 4e tour). Le nouveau coach Olivier Parmentier apporte un second souffle à cette équipe qui en avait peut-être besoin."

Côté aubelois, le chantier est toujours en cours de réalisation."L’année dernière à la même époque, il fallait reconstruire la défense. Cette année, les bases sont là. Par contre, on est face à un gros chantier offensif. On a recruté des gars avec des qualités et une bonne mentalité en P2 (Cuypers et Diallo), en P3 (Manteca a joué avec Melen B en fin de saison), en U19 (Fdhili à Visé) ou dans un club qui s’est sauvé lors de la dernière journée en P1 (Temsamani à Beaufays). Ils ont tous une grosse marge de progression et doivent encore s’imposer en P1."

Alors, Aubel pourra-t-il confirmer sa troisième place acquise la saison dernière?"J’aurais été d’accord de parler de saison de confirmation si j’avais gardé 90% de mon noyau,conclut le T1 aubelois.Mais ici ce n’est pas le cas. On sait qu’il faut reconstruire et travailler pour pouvoir prendre autant de plaisir que la saison dernière."

Aubel – Fize (ce jeudi, 19h)

Arbitre: M. De Coune

AUBEL:Beckers, Monte; A. Charef, Y. Charef, Cuypers, Colling, Diallo, Ernst, Kerff, Manteca, A. Niro, Pauporte, Remacle, Rexhepi, Spits, Temsamani, Van Hoof, Willem (Tony Niro effectuait sa sélection définitive mercredi soir).

Absents:Fdhili (raisons familiales), Hansen (blessé au talon), Roex (raisons professionnelles).