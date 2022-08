"Si on arrive à repartir avec quelque chose en poche, on aura fait le job. Comme toujours, un premier match est une inconnue. Pour nous, ça l’est encore plus. Mais pourquoi ne pas créer une petite surprise", nous disait le président David Thunus avant la rencontre.

Deux petites heures plus tard, c’est avec un grand sourire que nous avons retrouvé l’homme fort des fusionnés."Bien débuter un championnat est toujours important. J’ai vu un bon match avec beaucoup de choses positives. On a été intéressant en possession du ballon et très appliqué défensivement. L’équipe était soudée, solidaire et a joué au foot. C’est de bon augure pour la suite mais restons bien les pieds sur terre."

Une fusion est toujours un exercice périlleux. Quatre mois après ce mariage de raison, David Thunus tire un premier bilan."Tout se met en place et c’est beaucoup de travail", enchaîne-t-il."Il y a énormément de choses à faire mais on a la chance de pouvoir compter sur un super CQ(Ndlr: Patrick Leyens)qui est tous les soirs au travail pour nous. Sans oublier tous les autres membres du comité qui accomplissent eux aussi un gros boulot. Le plus difficile? Je dirai de se rendre compte dans sa tête que c’est un nouveau club. Il faut faire prendre conscience aux gens qu’on ne forme plus deux entités, mais un seul vrai club."

Malgré le beau succès de ce dimanche, le président du TWWF ne veut pas s’emballer et se fixe un objectif raisonnable pour cette première saison:"Nous souhaitons vivre une saison tranquille pour que tous les autres rouages se mettent en place. La mentalité du groupe est excellente et la symbiose entre nos deux équipes séniores est bien présente. C’est très important pour la suite de la saison."