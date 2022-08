Et les amateurs de la petite balle jaune ont été nombreux à se présenter sur les courts fromagers. "Nous avons fait 531 inscrits. Ce qui est vraiment pas mal: le précédent record date de 7, 8 ans et était de 440 environ", chiffre en effet le président du club et propriétaire des lieux, Christophe Grandjean."Je savais que ce nombre important était gérable grâce aux travaux que nous avons effectués ces derniers mois", glisse-t-il. De fait, le TC Herve bénéficie désormais de six nouveaux terrains enfrench, nouvelle génération, dont trois munis d’éclairage. "De quoi jouer en soirée, si besoin, mais aussi plus rapidement après la pluie."

Des surfaces qui semblent satisfaisantes aux yeux des usagers sportifs. "Je sais que mes membres, à la base, étaient réticents. Au final, dans l’ensemble, tout le monde a réussi à s’y faire et trouve ça bien. Le jeu y est simplement un peu plus lent", constate encore Christophe Grandjean, qui sourit:"Bon, oui, ça a coûté énormément d’argent!"

D’autant que le TCH a également misé sur le padel. Avec un terrain d’ores et déjà praticable… et trois autres en chantier."Je me réjouis d’y avoir accès… une fois qu’un petit souci d’ordre urbanistique sera réglé avec la commune."À l’arrêt depuis avril, leur construction ne demande plus"que 15 jours de travail", d’après notre interlocuteur.

Enfin, Christophe Grandjean salue les belles performances de"cinq personnes de notre stage-compétition", chapeauté par le nouveau directeur technique Yoann Vilard."Elles ont atteint la finale, et deux l’ont remportée."

La deuxième semaine du tournoi débute le 25 août.

Sept matchs pour s’imposer… en messieurs 6!

Lors du tournoi du TC Herve, c’est la catégorie Messieurs 6 qui a remporté le plus grand succès en termes d’inscriptions. En effet, ils étaient quelque 89 tennismen sur la grille de départ. Forcément, le nombre de matchs à remporter pour être sacré vainqueur était plus élevé que de coutume : Matheo Mewissen, qui a battu en finale Florent De Deyn 6-7, 6-3, 6-4 (photo), en a disputé pas moins de sept au total!

Les vainqueurs par catégorie

JG-15 Grade 1 : Raphael PIRET

JF-15 Grade 1 : Tiziri HAMDAOUI

DMx 3 : Justine MERTENS et Julien WALRAVENS

DMx 4 : Régis SMETS et Muriel DEWANDRE

DMx 5 : Florian CONRATH et Océane LEMARCOTTE

DMx 6 : Yvette WARLET et Arthur BAILLY

DMx 7 : Guillaume SCHU et Lola BARNABE

DMx 8 : Sophie DELFOSSE et Vincent JACQUES

Messieurs 2 : Tom DESWYSEN

Messieurs 3 : Raphael PIRET

Messieurs 4 : Sébastien MATTHYS

Messieurs 5 : Nicolas BOUGNET

Messieurs 6 : Matheo MEWISSEN

Dames 3 : Lola MASSAU

Dames 4 : Alyssa MARRAS

Dames 5 : Charlotte CHANTRAINE

Messieurs 35/5 : Jonathan LEROY

Messieurs 35/6 : Jonathan LEMANS

Messieurs 45/2 : Leonardo PACE

Messieurs 45/3 : David IERACE

Dames 35/2 : Geneviève GREGOIRE

Dames 35/3 : Tania FANIEL

JG-11 Grade 1 : Maxime DI FRANCO

JG-11 Grade 2 : Matteo CAMILLO

JG-13 Grade 1 : Bruno LAMARCHE

JG-13 Grade 2 : Noah SNAKKERS

JG-15 Grade 2 : Lucas BISSOT

JF-11 Grade 1 : Céline FAGNAN

JF-11 Grade 2 : Adelina STEFANCU

JF-13 Grade 1 : Lola MASSAU

JF-13 Grade 2 : Lucie DECUYPERE

JF-15 Grade 2 : Alyssa MARRAS

-9 Grade 1 : Édouard SAIVE

-9 Grade 2 : Martin HELLEBRANDT