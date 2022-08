Steven Bertrand (Trois-Ponts) : « Notre objectif reste le maintien »

L’opposition proposée par les Bruxellois était vraiment trop forte pour les Bleu et Blanc."Ils allaient vraiment plus vite que nous dans tous les secteurs. On l’a vu quand ils ont mis deux buts en deux minutes avant la pause", ajoute-t-il.

«Tout en main pour passer une belle saison»

Cette belle expérience servira à coup sûr pour le championnat de P2C que les Tripontains vont redécouvrir après quelques saisons en P3. Une équipe de Trois-Ponts que certains verraient bien venir chatouiller le top 5. "Notre objectif reste le maintien", sourit Steven Bertrand."Au-delà de ça, il faudra prendre du plaisir. Il faut garder notre bonne ambiance familiale, car nous sommes avant tout une famille. Une descente ne serait pas catastrophique, mais je suis convaincu que l’on peut faire mieux que de lutter pour le maintien. Le groupe est solidaire et les jeunes s’intègrent bien. Nous avons tout en main pour passer une belle saison", conclut-il.