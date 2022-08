Maxime Bruyère (Sart B) : « plus de buts, moins de guindailles »

"J’ai débuté le foot en numéro 9 avant de redescendre dans le jeu au fil des saisons à cause de mon manque de vitesse, explique le Sartois.Si aujourd’hui, je ne suis toujours pas le plus rapide, cela c’est quand même amélioré. J’ai fini par évoluer en défense centrale mais cela ne m’amusait pas, j’ai donc préféré jouer à un niveau moindre mais en prenant plus de plaisir."

Étudiant aux HEC, combiner les études à Liège et le foot du côté de Sart n’a pas toujours été évident, surtout lorsque les trajets se font en train et en bus."Je suis en kot à Liège et j’étais président d’un cercle de guindailles mais je me suis retiré. Je n’étais pas souvent repris dans l’équipe la saison dernière mais je me suis repris en main. Je vais faire moins de fêtes et plus de sport durant la semaine afin de revenir en forme et d’aider l’équipe à se maintenir en P3D."

«On appréhendait ce premier match»

La première sortie des Sartois était positive. Et si cette jeune équipe présentée dans les"ils vont décevoir"de notre supplément était finalement une des bonnes surprises de la saison?

"C’est encourageant,confirme Maxime Bruyère.On appréhendait ce premier match car nous alignions une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs. Ce dimanche, on a vu que nous pouvions nous en sortir, surtout avec la bonne mentalité. Quand tout le monde sera de retour en forme, on sera capable d’inquiéter pas mal d’équipes dans cette série."