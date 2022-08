Choix de série payant pour Andrimont?

Habitués des débuts de championnat compliqués, les Andrimontois ont parfaitement géré leur entrée en matière."C’est une des raisons qui m’ont poussé à opter pour la P3C", explique le T1 Manu Ruiz Marin."J’ai beaucoup de joueurs d’origine étrangère et certains prennent de longues vacances, ce qui ne nous permet pas une préparation optimale. Or, en P3D, les équipes sont compétitives dès le départ, ce qui nous rendait les premiers matches très compliqués. J’espérais bien que ce serait plus simple à ce niveau dans la série liégeoise."

Provinciale 3D

Matches avancés

La rencontre Cornesse – Walhorn se disputera ce jeudi à 20h. Lontzen – Honsfeld, Elsaute B – Goé (encore à confirmer) et Saint-Vith – SRU Verviers se joueront le samedi à respectivement 16, 18 et 20h.

Schmitz bientôt de retour

L’offensif de Lontzen, Pierre Schmitz, gravement blessé la saison dernière, a repris les entraînements depuis trois semaines et pourrait faire rapidement son retour sur les terrains. Régis Masson et Luca Van Weersth seront également bientôt aptes à jouer.

Effectif jalhaytois

Toujours légèrement blessé, Raphaël Franssen n’était pas dans le noyau de Jalhay ce dimanche à Walhorn. Cinq joueurs évoluaient avec l’équipe B, d’autres n’ont pas joué du tout.

Absences à Cornesse

Benjamin Moreau et Maxime Garroy étaient toujours en vacances. Jonathan Schwanen, qui venait de rentrer, évoluait avec l’équipe B. Boris Carrara (ligaments croisés) ne fera pas son retour avant février 2023. Dorian Paulus, qui avait vu rouge lors du tour final, purgeait le 2e de ses 6 matches de suspension.

Des blessés à Goé

Trois Goétois sont sortis blessés du premier match face à Cornesse. Olivier Grosjean (mollet) et Jeffrey Blanchy (cheville) ne semblaient pas trop touchés. Par contre, Adrien Smeets a entendu son genou craqué et craignait une absence plus longue. Nicolas Heudt (déchirure), Alexis Baltus (dos) et Yan Willems (côtes froissées) occupaient déjà l’infirmerie.

Vacanciers lambermontois

Tout juste de retour de vacances, les Lambermontois Antonio Volpe et Thibault Sondron ont joué avec l’équipe B. Stavri Ngjele est lui toujours en voyage.