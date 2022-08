Rechain diminué offensivement…

Pour la réception de Tilff, le coach rechaintois Marc Ansion devait se passer de son buteur Gregory Crits, blessé. Et son second attaquant Gary Guyot (rentré samedi de vacances) a dû sortir pour des crampes.

… et défensivement pour l’Espoir Minerois

Minerois a été diminué défensivement. En effet, Gilles Bemelmans (blessé) et Remy Frère (retour de blessure et envoyé en P3) manquaient à l’appel pour le déplacement à l’Étoile Dalhem. Samuel Shurgers, blessé, était également absent. Ph. Du.

Provinciale 2C

Ligaments croisés pour Flammang?

Pas de chance pour Alex Flammang (Trois-Ponts). Monté au jeu à la 26e en remplacement d’Alexy Dumez (problème musculaire), le jeune médian tripontain s’est blessé au genou quelques minutes plus tard. On craint une déchirure des ligaments croisés.

Axel Denis (déjà) sur le départ à Weywertz?

Pas de trace d’Axel Denis (ex-Minerois) sur la feuille de match ce dimanche. Et pour cause, fâché suite à une remarque de son entraîneur, il a quitté l’entraînement de mardi. Depuis lors, le club est sans nouvelle.

"À cette période-ci, et pour si peu, sa réaction est difficile à comprendre. Il a un caractère fort et éprouve quelques difficultés à gérer ses émotions. La balle est à présent dans son camp et j’attends de voir", précise son mentor Benjamin De Vuyst.

Clap de fin pour Maraitte

À nouveau sur la touche suite à une fracture de la malléole, l’avant franchimontois Nathan Maraitte a pris la décision d’arrêter le football. Déjà orphelin de Colin parti à Sart, c’est assurément une grosse perte pour les 600.

Fred Thelen préservé

Pour revoir Fred Thelen (Welkenraedt) sur le terrain, il faudra encore un peu patienter. Touché au mollet, il a été laissé au repos par son coach Grégory Degotte. D’après ce dernier, c’était uniquement par mesure de prudence.

Recht privé de ses buteurs

Déjà privé de Collignon (vacances), Recht a également dû se passer des services de Jeff Trillet. Malade toute la semaine, il n’était pas en état de tenir sa place contre Heusy. J-P.H.