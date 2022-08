Jérémy Ponsard revenu pour ramener Andrimont en P2

Et Jérémy n’est pas revenu seul puisqu’il a en plus ramené dans ses bagages son petit frère Cédric. Ces deux retours combinés à la base mise en place l’an dernier par le coach Manu Ruiz Marin font en toute logique d’Andrimont un candidat au top 3 (voire mieux) cette saison. D’ailleurs, le solide défenseur ne s’en cache pas: il espère monter."On a une bonne équipe, très technique", estime-t-il."Et je crois que la série 3C conviendra mieux à notre jeu que la 3D qui est beaucoup plus physique. Avec des installations pareilles et toute la structure qu’il y a autour, Andrimont n’a en tout cas rien à faire en P3. C’est un club qui devrait être en P2 au minimum. Mon souhait en revenant ici, c’est de le ramener à cet échelon avant d’arrêter."

«Jouer encore au moins 3 ans»

Que les suiveurs des Canaris se rassurent, la fin de carrière n’est toutefois pas pour tout de suite puisque leur arrière central se voit bien"jouer encore au moins trois ans!"Avec un titre à fêter dès cette saison?