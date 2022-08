À l’issue de la rencontre, le solide défenseur central était plutôt satisfait de la prestation de son équipe."Le match a été difficile puisque nous avons joué pendant plus de soixante minutes à dix. Nous avons su faire preuve d’une grosse solidité défensive et accroché un point qui est au bout du compte mérité."

«On se connaît tous très bien»

Alors qu’il avait commencé la partie au côté de Quentin Chandelle, il s’est retrouvé associé à Pierre Wangermez par après, suite au carton rouge reçu par le premier cité. Cette situation ne lui a pas posé de problèmes."Quentin, qui a malheureusement été exclu, est un très bon pote. Wagy, qui l’a remplacé, est celui au côté de qui j’ai commencé à jouer au football en équipe première. On se connaît tous très bien. Que l’on joue à trois ou à quatre en défense, ça ne change pratiquement rien pour nous."

Fraichement débarqué du côté du circuit, Florian ne peut que se satisfaire de son choix."L’ambiance est au top. Nous sommes nombreux aux entraînements et tout se passe bien pour l’instant. Chacun reste pour boire son verre, en semaine comme le week-end."

Vincent Heins, l’entraîneur de Ster, parle souvent de la cohésion actuelle dans son équipe et Florian ne peut que confirmer.

"Je n’étais pas là la saison passée donc je ne saurais pas parler de ce que je n’ai pas connu. Mais il est clair que pour le moment, on forme un vrai groupe."Quand on l’interroge sur les ambitions de son équipe, il est également assez clair."Personnellement, j’espère faire mieux que l’année passée. Si je suis venu ici, c’est pour jouer plus haut dans le classement que la saison dernière avec Melen."