Les capés du week-end

Elsaute: B. Deville 3, Dirix 2, Camp 1.

FC Eupen: Vanaschen 3, Nsumbu 2, Krafft 1.

Malmedy: Samray 3, R.Jacob 2, Bucak 1.

Melen:Gonera 3, Leroy 2, Piron 1.

Sprimont B: Allarassem 3, Nelissen 2, Doutreloup 1.

Ster-Francorchamps: Dardenne 3, Lambrechts 2, Raskin 1.

Les buteurs

2 buts: Goose (Wanze/Bas-Oha)

1 but: Messina (Geer), Vigil Bajo (Geer), Vanaschen (FC Eupen), Nsumbu (FC Eupen), Krafft (FC Eupen), Neerdael (Wanze/Bas-Oha), Hubeaux (Wanze/Bas-Oha), Allarassem (Sprimont B), Demelenne (Melen), Pasteels (Hannut), Hayden (UCE Liège), Angislan (UCE Liège).

Provinciale 2B

Les capés du week-end

Aubel B: C. Dejalle 3, Nols 2, Duthoo 1.

Battice: Delcourt 3, Ramirez 2, Mosca 1.

Herve: aucun.

Espoir Minerois: Corin 3, Lekeu 2, Kever 1.

Olne:D. De Zorzi 3, Bonaventure 2, Massart 1.

Rechain: Dumont 3, Rbib 2, Lonneux 1.

Warsage: Hungs, Lindeman 2, Masovic 1.

Provinciale 2C

Les capés du week-end

Amblève: Hilgers 3, Roderburg 2, Mertes 1.

Emmels: Aksu 3, Kalf 2, Tasset 1.

Franchimont: Dufour 3, Jamar 2, Hurdebise 1.

Hautes Fagnes: Flagothier 3, Hendrick 2, Mollers 1.

Heusy: Willems 3, Liotta 2, Nalbou 1.

La Calamine B: Belle 3, Nkoumou 2, Meessen 1.

Recht: Langer 3, Bastin 2, S. Krings 1.

Rocherath: C. Vilz 3, Kupper 2, Dethier 1.

Sart: Jakic 3, Balhan 2, Flagothier 1.

Stavelot: Troch 3, De Smet 2, Jérôme 1.

Trois-Frontières: Jungblut 3, Cornet 2, Soares 1.

Trois-Ponts: n’a pas joué.

RCS Verviers: n’a pas joué.

Waime Faymonville: Alcabir 3, Krings 2, Doucene 1.

Welkenraedt:Dohm 3, Lennertz 2, Houbiers 1.

Weywertz: aucun.

Les buteurs

3 buts: Belle (La Calamine B).

2 buts: Diané (Hautes Fagnes), Bastin (Recht), Gillet (Sart), Troch (Stavelot).

1 but: Aksu (Emmels), Bielen (Franchimont), Lausberg (Franchimont), Chauveheid (Heusy), Liotta (Heusy), Küpper (Rocherath), Boucha (Stavelot), Fyon (Stavelot), Peso (Stavelot), Alcabir (Waimes Faymonv.), Doucene (Waimes Faymonv.), Nagui (Waimes Faymonv.), Plom (Welkenraedt), Max. Heinen (Weywertz).

Provinciale 3D

Les capés du week-end

Baelen: Loneux 3, Petit 2, Sangiovanni 1.

Butgenbach: Thapar 3, Tixhon 2, Lukebadio 1.

Cornesse: Lenz 3, Lejeune 2, Wadeleux 1.

Elsaute B:D’Acquisto 3, Rogister 2, Bouanani 1.

Elsenborn: Comoth 3, Bastin 2, N. Heinen 1.

Goé: Fierens 3, Witwrouw 2, Blanchy 1.

Honsfeld: Kaulmann 3, Theodor 2, Bormann 1.

Jalhay: Dessaucy 3, Marque-Robalo 2, T. Sutera 1.

Lambermont: Barbette 3, Letiexhe 2, Marino 1.

Lontzen:Kohnen 3, Mauel 2, Bolmain 1.

Saint-Vith:l’arbitre.

Sart B: M. Bruyère 3, Louis 2, Counotte 1.

Spa: Dalkenne 3, Bechoux 2, Schartz 1.

SRU Verviers: Fassin 3, Dupret 2, Loffet 1.

Walhorn:Lefranc 3, Lambertz 2, Klöcker 1.

Xhoffraix: Woyaffe 3, Courtois 2, Blaise 1.

Les buteurs

2 buts:Maxime Bruyère (Sart B).

1 but: Loneux et Petit (Baelen), Lejoly et Reinertz (Butgenbach), Halkin (Cornesse), Bouanani et Lecloux (Elsaute B), Bastin et Y. Heinen (Elsenborn), Blanchy (Goé), Ly et Mertens (Jalhay), Barbette, Ermis, Letiexhe et Rosciglione (Lambermont), Kohnen et M. Strumphler (Lontzen), Boveroux, Frère, Mulkin et Rogister (Saint-Vith), Formatin (Spa), Boutet et Passalacqua (SRU Verviers), Lefranc (Walhorn), M. Bernard (Xhoffraix).

Provinciale 4F

Les capés du week-end

Battice B: N. Crahay 3, J. Leruth 2, N. Spits 1.

Bolland B: M. Mornard 3, A. Solitro 2, T. Collin 1.

Charneux: J. Simonis 3, T. Dewandre 2, S. Charbon 1.

Cornesse B: B. Detaille 3, M. Courdier 2, T. Courtin 1.

FC Eupen B:T. Cormann 3, Y. Fabian 2, A. Klinkenberg 1.

Herve B: A. Servais 3, M. Lemaire 2, S. Klein 1.

Hombourg B: M. Renkens 3, K. Demaret 2, N. Mirisola 1.

Lambermont B:Y. Gretry 3, J. Chaabane 2, A. Gillet 1.

Union Limbourg:S. Albert 3, A. Jottard 2, C. Reinertz 1.

Olne B:L. Micheels 3, R. Thonon 2, R. Theunissen 1.

Soiron:S. Onder 3, J. Alonso 2, I. Onder 1.

Soumagne B:P. Lallemand 3, T. Calabrese 2, L. Makaire 1.

Stembert: A. Ouali 3, A. Celen 2, Y. Afonso 1.

Trois-Frontières B: E. Rampen 3, P. Gouem 2, C. Nissen 1.

CS Verviers B: L. Omar 3, M. Mahamad 2, M. Muhyadin 1.

Welkenraedt B: C. Georgin 3, N. Denis 2, M. Petit 1.

Les buteurs

5 buts:E. Rampen (Trois-Frontières B).

3 buts: N. Mirisola (Hombourg B), M. Mahamad (CS Verviers B), J. Simonis (Charneux).

2 buts: C. Georgin (Welkenraedt B), C. Vita (CS Verviers B), B. Hagelstein (Trois-Frontières B), J. Alonso (Soiron).

1 but: T. Ledain (Bolland B), A. Volpe (Lambermont B), L. Burnay (Lambermont B), L. Botterman (Bolland B), J. Pohlen (FC Eupen B), B. Neumann (FC Eupen B), T. Ropet (Cornesse B), T. Godart (Cornesse B), M. Courdier (Cornesse B), N. Crahay (Battice B), L. Omar (CS Verviers B), N. Spits (Battice B), Q. Schmetz (CS Verviers B), S. Klein (Herve B), M. Lemaire (Herve B), M. Bonaventure (Herve B), P. Gouem (Trois-Frontières B), S. Charbon (Charneux), C. Reinertz (U. Limbourg), W. Saei (U. Limbourg), L. Bolmain (U. Limbourg), L. Lincé (U. Limbourg), S. Onder (Soiron), I. Onder (Soiron), M. Bonboire (Soiron), A. Ouali (Stembert).

Provinciale 4G

Les capés du week-end

Honsfeld B: Reinartz 3, Jost 2, Schneider 1

Lontzen B: Schmets 3, Antonio 2, Duveau 1

Franchimont B: Emonts 3, Wygoodhe 2, Perez 1

Bullange: Mollers 3, Moureau 2, Dujardin 1

Chevron: Sternon 3, Tombeux 2, Ba 1

Waimes-Faymonville B: Gabriel 3, Leclercq 2, Bastin 1

Bellevaux: Maiter 3, Monville 2, El Ouni 1

Spa B: Veillez 3, Baar 2, Grignard 1

Jalhay B:Fabry 3, Gelis 2, Dethier 1

Malmedy B: Lecocq 3, Leroy 2, Kaiser 1

Heusy B:Brondt 3, Dupont 2, Haas 1

Oudler: Kleis 3, Schmitz 2, Henkes 1

Amblève B:Even 3, Heinen 2, Chavet 1

Ster-Francorchamps B: Campione 3, Schulz 2, E. Busch 1

Les buteurs

3 buts:H. Perez (Franchimont B)

2 buts: C. Reinartz (Honsfeld B), M. Jost (Honsfeld B), T. Jodocy (Oudler), N. Henkes (Bullange), P. Dierinck (Bellevaux), M. Monville (Bellevaux), R. Dethier (Malmedy B), R. Campione (Ster-Francorchamps B)

1 but: N. Schneider (Honsfeld B), J. Michaelis (Oudler), P. Bunga (Heusy B), N. Pesch (Oudler), C. Smets (Franchimont B), B. Kivanda (Franchimont B), N. Dano (Bullange), R. Lentz (Bullange), N. Mollers (Bullange), J. Tombeux (Chevron), B. Pholien (Bellevaux), N. Geelen (Malmedy B), F. Kocak (Malmedy B), Q. Jacob (Malmedy B), N. Dupont (Malmedy B), L. Maraite (Amblève B), C. Lemaire (Amblève B), A. David (Ster-Francorchamps B)