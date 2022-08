Brandon Deville: «Comme si j’avais toujours été à Elsaute»

Elsaute a partagé l’enjeu du côté de Ster dimanche, un résultat qui laisse un petit goût de trop peu à Brandon Deville."Quand on joue pratiquement septante minutes en supériorité numérique, on doit faire plus que ce que l’on a proposé aujourd’hui pour gagner. On ne s’est pas créé énormément d’occasions. On a fait une bonne première mi-temps, c’est dommage qu’on ne soit pas parvenu à passer devant à ce moment-là. Après, ce n’est que le premier match de championnat et on n’est loin d’être tous à 100% de nos capacités. Physiquement, c’était un peu dur sur la fin. Globalement, on peut dire que c’était un match correct avec un résultat logique."