Boris Lambert (Eupen) : « Encourageant malgré tout »

Trois points sur douze: c’est le bilan d’Eupen après son début de championnat dantesque (NDLR: à Charleroi, contre le FC Bruges, à Genk et face à l’Antwerp). Pas déshonorant, loin de là, pour une formation qui a été largement remaniée à l’intersaison. À quelques détails près – et sans un grand Jean Butez – les Pandas auraient même pu compter un point de plus au terme de leur prestation courageuse et appliquée de dimanche, face au matricule n°1. Malheureusement, il y a eu cet autobut à la 78e, qui a suffi aux Anversois pour l’emporter…"C’est assez frustrant d’encaisser de la sorte car on était dans un temps fort, ça fait d’autant plus mal, soufflait Boris Lambert, auteur malheureux du but contre son camp.Après, on a continué à pousser et à rester soudé. Un nul aurait été logique. C’est dommage, c’est le foot, ça arrive des jours comme ça."