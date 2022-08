Buts: Bielen (1-0,28e), Belle (1-1, 33e; 1-2, 63e), Lausberg (2-2, 70e), Belle sur pen (2-3, 85e).

"J’avais vu La Calamine B à Eupen et je savais qu’il y avait de la qualité dans cette équipe", explique le coach des 600 Olivier Laffineur. "Après une première mi-temps moyenne, on est monté en puissance en seconde. Malheureusement, on leur offre les trois buts. Pourtant, je ne peux pas dire que mes défenseurs ont livré un mauvais match. Le nul aurait pu être plus logique, mais ça ne me choque pas que La Calamine B gagne."

"La saison passée, on aurait perdu ce match", estime le mentor calaminois Michel Damoiseau."La pièce est cette fois tombée du bon côté et on est allé chercher cette victoire au courage. On ne va certainement pas s’enflammer, il y a encore du boulot."

Hautes Fagnes 2 – Welkenraedt 1

Buts: Diané sur pen (1-0, 51e), Plom sur pen (1-1, 70e), Diané (2-1, 79e)

"Malgré les conditions de jeu difficiles, les deux équipes ont tout donné et il faut accepter d’avoir un match moyen", avance le mentor fagnard Tommy Chiragarhula."Je suis satisfait du résultat même si on aurait pu tuer cette rencontre un peu plus tôt. Il manquait la finition, et un peu de dash."

"J’ai un petit goût de trop peu", lâche le coach de Welkenraedt Grégory Degotte."On n’aurait pas volé le nul mais nos petites erreurs se sont payées cash. Je savais que nous n’étions pas prêts à cause d’une préparation compliquée. Il n’y a cependant pas péril en la demeure et je suis satisfait de certaines choses vues."

Sart 2 – Emmels 1

Buts: Gillet (1-0, 32e; 2-0, 70e), Aksu (2-1, 74e)

"C’est bien sûr une bonne entrée en matière", se réjouit le T1 sartois Rudy Siebenbour."Il est toujours important de gagner le premier match, ça lance la saison. Pour moi, une des clés du match est l’excellente prestation de Gauthier Jakic qui a parfaitement muselé Aksu."

"J’ai vu beaucoup de choses positives, mais aussi beaucoup de négatives", glisse son homologue Benoît Lousberg."L’équipe ne m’a pas déçue mais il faudra du temps pour tout mettre en place. On a fait mal à Sart en contre mais il manquait cette dernière passe. C’est quand même de bon augure pour la suite."

Amblève 0 – Stavelot 5

Buts: Troch (0-1, 12e; 0-2, 18e), Fyon (0-3, 37e), Boucha (0-4, 58e), Peso (0-5, 88e)

"On a tout simplement été battu par plus fort que nous", reconnaît le technicien amelois Robin Demarteau."Notre entame de match était bonne et on s’est créé deux belles occasions. Après, ce sont les qualités individuelles de Troch et Brissinck qui ont fait la différence. On a alors senti mes garçons atteints et un Stavelot plus en confiance."

"Surtout, ne nous enflammons pas", tempère le tacticien stavelotain Julien Godard."On a fait une très mauvaise première mi-temps mais on a été efficace. Le 4-0 leur a fait très mal et tout est alors devenu plus facile. Amblève n’a pas une laide équipe, loin de là. Ça a simplement très bien tourné pour nous."

Recht 2 – Heusy 2

Buts:Bastin (1-0, 29e), Liotta (1-1, 36e), Bastin (2-1, 45e), Chauveheid (2-2, 53e)

Vendredi, Recht et Heusy se sont quittés sur un nul somme toute logique.

Rocherath 1 – Trois-Frontières 0

Buts: Kupper (1-0, 30e)

Carte rouge à Rocherath: J. Ganzer (85e, 2j)

Vendredi également, Rocherath a méritoirement pris la mesure de Trois-Frontières.

Trois-Ponts – RCS Verviers (reporté)

Trois-Ponts toujours en lice en Croky Cup, cette rencontre se disputera le jeudi 25 août à 19h.